Début de semestre prometteur pour les Bourses européennes

Paris (awp/afp) - Les marchés européens reprenaient leur course en avant jeudi matin, délaissant les craintes liées au variant Delta à l'entame du second semestre et avant une réunion très attendue de l'Opep.

L'accès de faiblesse de mercredi n'était plus qu'un lointain souvenir pour les Bourses européennes: vers 08H55 GMT, Paris montait de 0,84%, Londres de 1,20%, Francfort de 1,06% et Milan de 1,04%.

De son côté, Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi, ce qui n'a toutefois pas empêché le S&P 500 d'atteindre un nouveau record historique, le 5e d'affilée.

L'humeur était plus morose en Asie, toujours préoccupée par la propagation du variant Delta: la Bourse de Tokyo a clôturé en baisse pour une quatrième séance d'affilée (-0,29%) et celle de Shanghai a cédé 0,1%. Hong Kong est fermée pour cause de jour férié.

"S'il y a un événement important à surveiller aujourd'hui, c'est la décision de l'Opep+ (soit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés), avant laquelle tous les traders retiennent leur souffle", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le marché s'attend "à ce que les producteurs de l'Opep ajoutent un demi-million de barils par jour supplémentaires à l'offre mondiale" sur fond de réouverture des économies, ajoute-t-elle, même si la propagation du variant Delta pourrait venir jouer les trouble-fête.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a ainsi prévenu jeudi que le rebond économique en cours reste incertain en raison de la propagation des variants du Covid-19.

Côté indicateurs, l'activité manufacturière en Chine a ralenti en juin tout en restant en territoire positif, selon un indice indépendant, et elle a poursuivi sa forte expansion en France malgré des pénuries qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement, selon le cabinet IHS Markit.

Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont attendus dans l'après-midi.

"Les marchés boursiers européens et mondiaux ont connu une forte hausse au cours des six derniers mois" grâce à "la combinaison d'une politique monétaire ultra-accommodante, de largesses budgétaires et d'une réouverture des économies grâce à la vaccination", rappelle Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

L'Europe n'a toutefois pas affiché une performance uniforme depuis le début de l'année: "si le Dax est tout proche de ses records historiques (...), le CAC 40 devra encore patienter" car il se retrouve "à près de 400 points de ses plus hauts niveaux de septembre 2000", relève John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"En queue de peloton, on retrouve l'Ibex espagnol à 8.900 points, bien loin des 16.000 points atteints en décembre 2007, et le FTSE MIB italien", poursuit-il.

Pétrole et pétrolières en hausse avant l'Opep+

Vers 08H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 75,61 dollars à Londres, en hausse de 1,33% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le mois d'août gagnait 1,40%, à 74,50 dollars.

Parmi les groupes du secteur, BP gagnait 1,70% à 320,50 pence tandis que Royal Dutch Shell progressait de 1,73% à 1423,20 pence. A Paris, TechnipFMC prenait 3,23% à 7,81 euros et TotalEnergies montait de 2,11% à 38,96 euros.

Les bancaires se redressent

Les titres bancaires reprenaient du poil de la bête après avoir souffert ces dernières séances. A Paris, Société Générale gagnait 2,88% à 25,58 euros et Crédit Agricole 1,46% à 11,99 euros.

A Londres, Standard Chartered s'appréciait de 1,67% à 468,70 pence et Lloyds de 1,51% à 47,39 pence.

Bayer en tête du Dax

A Francfort, Bayer mène la course sur le Dax (+2,44% à 52,46 euros). Une récente décision de la Cour suprême des Etats-Unis pourrait rendre l'addition légèrement moins coûteuse pour l'agrochimiste dans les contentieux encore en cours sur son herbicide à base de glyphosate, présumé causer le cancer chez ses utilisateurs, selon Bloomberg.

Du côté des devises et du bitcoin ___

L'euro reculait (-0,15%) face au billet vert, à 1,1840 dollar, tout comme la livre (-0,27% à 1,3793 dollar).

Le bitcoin reculait de 3,4%, autour de 33.406 dollars.

afp/lk