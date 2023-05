Zurich (awp) - Le pharmacien en ligne allemand coté à la Bourse suisse DocMorris a racheté 55% de son emprunt de 200 millions de francs suisses arrivant à échéance en 2024, dans le cadre de son offre de rachat. Les bonds ont été rachetés à 4000 francs suisses l'unité ou 98% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et non payés de 65,97 francs suisses, a précisé la société vendredi soir. Le remboursement des parts s'effectuera le 1er juin.

jb/uh/rp