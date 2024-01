Zurich (awp) - Le groupe R&S a vu ses ventes décoller de près d'un tiers l'an dernier, et la demande ne semble pas près de tarir. Fort d'un carnet d'ordres historiquement élevé, la holding schwytzoise cotée à la Bourse suisse a relevé ses objectifs, tant en termes de revenus que de rentabilité.

Selon des données non auditées dévoilées mercredi, le chiffre d'affaires s'est établi à 201,6 millions de francs suisses en 2023, ce qui représente un bond de 30%, hors effet de la cession d'activités en République tchèque, précise dans son communiqué l'entreprise, qui avait indiqué en décembre dernier s'attendre à boucler l'année avec des revenus "supérieurs à 200 millions".

Au bouclement de l'exercice, le carnet de commandes atteignait un nouveau sommet, à 185,7 millions de francs suisses, en hausse de 16,9% sur un an et supérieur aux expectatives du groupe "pour 2024 et au-delà". Forte de cette performance, la direction de R&S a rehaussé ses ambitions et table désormais pour l'année en cours sur une croissance des ventes nettes de 9-12% (8-10% jusqu'ici) et une marge opérationnelle (Ebit) de 16-18% (après 15%).

La société de Suisse centrale fournira de plus amples informations à l'occasion de la publication de ses résultats préliminaires détaillés le 21 mars prochain, dans l'attente de la présentation des chiffres définitifs, agendée au 17 avril.

buc/ck