Zurich (awp) - Le constructeur de presses et machines de découpage de métaux Feintool a finalisé mercredi la vente au groupe industriel allemand Certina de sa division Technologie ainsi que les filiales qui y sont rattachées aux Etats-Unis et en Chine. L'opération avait été annoncée le 12 mai.

La transaction, dont les détails financiers restent confidentiels, a pour but de recentrer l'entreprise sur son coeur de métier: le découpage fin, le formage et l'emboutissage par électrolamination, rappelle jeudi le groupe basé à Lyss, dans le canton de Berne.

Les deux partenaires ont convenu d'une étroite collaboration, notamment dans le domaine des technologies de l'hydrogène, et Feintool conservera une participation minoritaire stratégique de 15% dans son ancienne division.

En 2022, le segment a contribué à hauteur d'environ 3% aux ventes de Feintool, générant un chiffre d'affaires de 29,3 millions de francs suisses, mais a essuyé une perte au niveau opérationnel (Ebit). Fin février, la holding bernoise avait fait état d'une érosion de près d'un quart de l'Ebit l'an dernier, à 26,7 millions.

Dans la foulée de la transaction, l'entreprise avait révisé ses objectifs annuels pour les activités poursuivies et vise désormais des recettes à hauteur de 850 millions de francs suisses - contre 900 millions auparavant - ainsi qu'une marge brute d'exploitation (Ebitda) "autour de 10%", ce qui correspond à une marge Ebit de 3% pour l'ensemble de l'année.

Fondé en 1959 et coté à la Bourse suisse, Feintool dispose de 19 sites de production et centres technologiques disséminés en Europe, en Chine et au Japon. Le groupe emploie 3500 personnes.

fr/buc/vj