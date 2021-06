Fin de semaine positive sur les marchés

Paris (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes sont parvenues à terminer dans le vert vendredi, au terme d'une séance hésitante, Wall Street progressant également après la publication de chiffres d'inflation conformes aux attentes aux Etats-Unis.

Londres (+0,37%), Francfort (+0,12%) et Milan (+0,35%) ont conclu en hausse, seule Paris lâchant 0,12%. A Zurich, le SMI a grignoté 0,05%.

Après les nouveaux records atteints par le Nasdaq et le S&P 500 jeudi, la Bourse de New York conservait dans l'ensemble son entrain: vers 16H45 GMT, le Dow Jones gagnait 0,72% et le S&P 500 0,29%. Le Nasdaq reprenait quant à lui son souffle (-0,05%).

"La fin de semaine a été mitigée pour les marchés européens, le FTSE 100 surpassant de nouveau (ses homologues) grâce aux gains enregistrés par le secteur des matières premières", relève Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

En revanche, "les marchés américains ont ouvert de nouveau en hausse", ce qui a permis au S&P 500 de signer encore un record, "après les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ressortis comme attendu à +3,9% (sur un an)" , ajoute-t-il.

Il s'agit de l'augmentation la plus forte enregistrée depuis 2008 en glissement annuel.

Comparée au mois précédent, la hausse des prix atteint toutefois 0,4% après +0,6% enregistré en avril, marquant son premier ralentissement depuis le début de l'année.

Garante d'une inflation contrôlée, la Réserve fédérale américaine (Fed) ne cesse de répéter que l'accélération de la hausse des prix est un phénomène transitoire résultant de la réouverture de l'économie et de la reprise accélérée dans certains secteurs.

Alors qu'ils s'étaient globalement stabilisés dans le sillage de cette publication, les taux d'emprunt se sont ensuite tendus des deux côtés de l'Atlantique, le rendement français à dix ans terminant à 0,19%, en hausse de 5 points de base.

De son côté, le rendement américain à dix ans montait à 1,52% (+3 points de base) vers 16H30 GMT.

La dette publique en France a augmenté au premier trimestre pour atteindre à la fin mars le niveau record de 118,2% du Produit intérieur brut (PIB), soit 2.739 milliards d'euros.

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages ont continué de diminuer le mois dernier mais un peu moins que prévu tandis que leurs dépenses sont restées inchangées.

La confiance des consommateurs s'est quant à elle nettement améliorée en juin, selon une enquête de l'Université du Michigan.

Les bancaires américaines bien orientées ___

Morgan Stanley gagnait 1,50%, Bank of America 2,01% et Wells Fargo 3,01%.

La Fed a annoncé jeudi que les grandes banques américaines avaient réussi haut la main les tests de résistance, permettant la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions.

Vallourec a levé 300 millions d'euros ___

Le fabricant de tubes sans soudure a chuté de 8,62% à 8,22 euros à Paris, après avoir annoncé jeudi soir le succès de son augmentation de capital de 300 millions d'euros, lancée début juin, dernière étape de sa restructuration.

Nike fait monter Adidas et Puma ___

A Francfort, les équipementiers sportifs ont profité des solides performances financières publiées la veille par leur rival Nike: Adidas (+6,44% à 311,35 euros) a fini en tête du Dax et Puma a progressé de 2,03% à 98,64 euros.

Assemblée générale chez Tesco ___

L'action Tesco a terminé en hausse de 0,51% à 224,50 pence après que ses actionnaires réunis en Assemblée générale ont approuvé à une large majorité toutes les propositions, y compris la rémunération des dirigeants.

Au contraire, plus de 70% des actionnaires de son rival Morrisons (-0,47% à 232,70 pence) avaient voté contre la rémunération des dirigeants du groupe il y a deux semaines.

Du côté du pétrole, du bitcoin et de l'euro ___

Les prix du pétrole se reprenaient vendredi dans un marché globalement attentiste avant les décisions de l'Opep+ jeudi prochain.

Vers 16H00 GMT, le baril de Brent, référence européenne du pétrole brut, prenait 0,64% à 76,04 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois d'août montait de 1,01% à 74,04 dollars.

L'euro se stabilisait (+0,06%) face au billet vert, à 1,1939 dollar.

Le bitcoin reculait de 6,6% à 32.567 dollars.

afp/rp