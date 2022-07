Inquiets face à l'inflation, les marchés scrutent les banques centrales

Paris (awp/afp) - L'incertitude restait de mise au sein des Bourses mondiales jeudi, où les investisseurs inquiets face à l'inflation scrutaient les mouvements des banques centrales, tandis que la pression s'accroissait sur l'Italie en raison du flou politique.

Les indices européens ont débuté la séance sans direction claire avant de s'orienter à la baisse, tout particulièrement en Italie, où le sort du gouvernement de Mario Draghi était suspendu jeudi à un fil, avant un vote au Sénat. La place milanaise reculait de 2,38% vers 11H20 GMT.

A la même heure, Londres perdait 0,78%, Francfort 0,98% et Paris 1,08%. A Zurich, le SMI abandonnait 0,74%.

La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture en baisse autour de 1,30% pour le Dow Jones et l'indice élargi S&P500 et de 0,97% pour l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, selon les contrats à terme.

En Asie, Tokyo a fermé en hausse de 0,62%, Shanghai près de l'équilibre (-0,08%) et Hong Kong dans le rouge (-0,22%).

Mercredi, les marchés ont accusé le coup de l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis (en hausse en juin de 9,1% sur un an, indice CPI), estimant de plus en plus plausible que la banque centrale américaine (Fed) était prête à se montrer encore plus agressive en remontant ses taux jusqu'à 100 points de base.

Les banques centrales décideront-elles de monter plus drastiquement encore leurs taux dans l'espoir de reprendre le contrôle de l'inflation, au risque de tuer la croissance économique?

Ce dilemme "rendra de plus en plus difficile pour les banques centrales d'ajuster leur politique monétaire au cours des prochains mois pour éviter un atterrissage brutal de l'économie et une récession", a commenté Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

Les taux d'intérêts à deux ans sur le marché obligataire, qui reflètent le mieux les anticipations des investisseurs sur les politiques à court terme des banques centrales, étaient en forte hausse.

Les taux à deux ans allemands, français et britanniques montaient de plus de 10 points de base. Le taux italien grimpait en flèche de 28,2 points vers 11H20 GMT. La tendance était aussi à la hausse pour les taux à 10 ans, de manière un peu moins marquée

Par conséquent, le spread, le très surveillé écart entre les taux d'intérêt allemand et italien à dix ans, s'est encore élargi pour atteindre 214,3 points, selon Bloomberg.

L'attention des marchés est également retenue par les publications des résultats semestriels dont les grandes banques américaines ouvrent le bal.

La banque de Wall Street JPMorgan a publié jeudi un bénéfice net en chute de 28%, à 8,6 milliards de dollars, au deuxième trimestre. Son action s'acheminait vers un recul de 3% à l'ouverture à Wall Street.

Morgan Stanley a aussi vu ses résultats reculer au deuxième trimestre, plombés par la moindre activité de ses banquiers d'affaires alors que les entreprises hésitent à engager de grandes opérations. Son chiffre d'affaires a baissé de 11%, à 13,1 milliards de dollars, et son bénéfice net a plongé de 30%, à 2,4 milliards de dollars.

Le baril encore en baisse ___

Les cours du pétrole évoluaient à la baisse, après avoir chuté en début de semaine.

Vers 11H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 2,38% à 97,20 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en août, se repliait de 2,70%, à 93,62 dollars.

L'euro fébrile au-dessus de la parité ___

Après avoir plongé brièvement mercredi sous le seuil symbolique d'un dollar, qui n'avait plus été franchi depuis décembre 2002, l'euro évoluait jeudi légèrement au-dessus de la parité à 1,0010 dollar vers 11h30 GMT.

Ericsson déçoit et dévisse ___

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a publié jeudi un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, mais inférieur aux attentes, érodé notamment par les effets de la vague inflationniste et des problèmes logistiques de l'économie mondiale. Vers 11H20 GMT, la société perdait 8,15% à la Bourse de Stockholm.

L'assurance anglaise à la peine ___

La compagnie d'assurance britannique spécialisée dans l'automobile Sabre Insurance perdait plus du tiers de sa valeur après la publication d'un avertissement sur les bénéfices jeudi, selon Bloomberg.

Admiral Group, société du même secteur cotée à Londres, chutait de 14,02% vers 11H20 GMT.

afp/rp