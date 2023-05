Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Kinarus, qui a hérité l'an dernier de la cotation de Perfect Holding à la faveur d'une fusion inversée, fait l'objet d'une enquête du régulateur de la Bourse suisse pour une potentielle entorse au devoir de publicité.

SIX Exchange Regulation (SER) indique avoir ouvert ses investigations le vendredi 19 mai, mais prévient dans son communiqué ce même jour exclure toute communication additionnelle sur ce sujet avant la fin de la procédure.

Kinarus avait demandé et obtenu fin avril un report du délai de publication de ses résultats 2022 audités, à fin mai. La société a depuis dévoilé une perte nette non auditée de 34,7 millions de francs suisses, amenuisant ses réserves de liquidités et équivalents à 1,3 million à fin décembre.

jh/lk