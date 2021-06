L'aversion au risque s'insinue sur les marchés, nerveux avant l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les marchés européens restaient dans le rouge mercredi à mi-séance en dépit d'un repli de l'inflation en zone euro en juin, anxieux face à la propagation du variant Delta du Covid-19, tandis que Wall Street attendait une statistique majeure sur l'emploi.

Le repli des indices était généralisé en Europe: vers 11H50 GMT, Paris refluait de 0,53%, Francfort de 0,79%, Londres de 0,45% et Milan de 0,74%. A Zurich, le SMI cédait 0,30%.

Après les nouveaux records des indices S&P 500 et du Nasdaq, Wall Street s'apprêtait à ouvrir sans grande tendance. Vers 11H50 GMT, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones s'effritait de 0,06%, celui sur le S&P de 0,08% et celui sur le Nasdaq était à l'équilibre.

L'aversion au risque se traduisait par une baisse généralisée des rendements des emprunts souverains, le bon du Trésor américain à dix ans se repliant à 1,46% contre 1,48% la veille.

"Les investisseurs s'interrogent toujours sur la forte progression du variant Delta dans plusieurs pays et un possible resserrement monétaire anticipé de la part de la Fed toujours divisée sur l'urgence du +tapering+", c'est-à-dire une diminution des achats d'actifs à laquelle les marchés se préparent, commente Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 12H15 GMT de l'enquête ADP, statistique du jour qui donnera un coup de projecteur sur l'évolution de l'emploi privé en juin, prélude au rapport officiel sur l'emploi attendu vendredi.

Ces données sont susceptibles d'influencer les décisions à venir de la Réserve fédérale américaine (Fed) jusqu'ici très accommodante pour soutenir la croissance en dépit d'une poussée de l'inflation.

Celle-ci continue d'envoyer des messages au marché: pas plus tard que mardi soir, l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher "Waller, est venu apporter sa pierre à l'édifice du +tapering+", indique Alexandre Baradez, analyste à IG France dans un point quotidien en ligne. Sans provoquer de réaction sur les valeurs technologiques, pourtant les plus sensibles à la question de la remontée des taux.

Les investisseurs restaient vigilants face à la propagation fulgurante du variant Delta qui a contraint plusieurs gouvernements d'Asie, d'Australie, d'Europe et d'Amérique latine à imposer de nouvelles restrictions.

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) estime que 100 à 120 millions d'emplois directs liés au tourisme sont menacés.

L'industrie du voyage sous le coup du variant Delta ___

Le transport continuait d'être handicapé par la flambée des contaminations dues au variant Delta: vers 11H40 GMT à Paris, Air France KLM réduisait ses pertes de la matinée (-0,46% à 4,11 euros), ADP descendait de 1,15% à 111,40 euros. Europcar Mobility baissait de 3,59% à 0,47 euro.

Dans le secteur du tourisme, les français Compagnie des Alpes (-3,62% à 13,30 euros) et Voyageurs du Monde (-0,93% à 85,60 euros) souffraient. A Londres, Tui rattrapait un peu son retard de la matinée (-0,27% à 363,70 pence).

Vivendi entre au CA de Lagardère ___

L'assemblée générale des actionnaires de Lagardère (-0,57% à 20,96 euros), maison mère de Hachette, Paris Match et Europe 1, a acté mercredi la transformation du groupe en société anonyme, mettant fin au pouvoir absolu du gérant commandité Arnaud Lagardère qui devient PDG. Vivendi (+0,18% à 28,41 euros) fait simultanément son entrée au conseil d'administration de Lagardère.

Le pétrole monte avant l'Opep ___

Les prix du pétrole progressaient à la veille du sommet de l'Opep+, portés par une demande toujours solide et la perspective de voir diminuer les stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 11H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 75,09 dollars à Londres, en hausse de 1,09% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le même mois gagnait 1,26%, à 73,90 dollars.

L'euro restait stable face au billet vert (-0,08%) à 1,1889 dollar.

Le bitcoin se repliait de 3,39%, autour de 34.942 dollars.

afp/rp