Zurich (awp) - La Bourse suisse reculait fortement vendredi après-midi, à l'unisson d'un marché largement teinté de rouge. Aux Etats-Unis, les investisseurs gardaient un oeil inquiet sur le secteur bancaire, ce qui affectait aussi les valeurs helvétiques.

Vers 16h20, l'indice vedette SMI reculait de 1,97% à 10'733,52 points, après avoir atteint un peu plus tôt un plus bas depuis la fin de l'année dernière à 10'720,08 points.

Les plus fortes baisses étaient inscrites par les valeurs bancaires et financières Credit Suisse (-6,0%), qui a brièvement atteint un plus bas historique à 2,408 francs suisses, Partners Group (-5,9%), Julius Bär (-5,5%) et UBS (-5%).

Les autres places européennes reculaient aussi avec Paris (-1,7%), Francfort (-1,6%) et Londres (-1,8%).

Aux Etats-Unis, le Dow Jones était stable, tandis que Nasdaq Composite et le S&P baissaient tous les deux de 0,6%.

La banque régionale californienne SVB, devenue l'établissement privilégié des start-ups et fonds de capital-investissement du secteur technologique, est dans la tourmente et fait l'objet de retraits massifs qui menacent sa survie. La cotation du titre a été suspendue avant l'ouverture par le Nasdaq, dans l'attente d'une annonce.

Selon la chaîne CNBC, la banque ne parvient pas à réaliser l'augmentation de capital annoncée mercredi et est en discussions avec des grands noms de la place en vue d'une possible reprise.

al/rp