Quand on pense investissement durable, ces derniers temps, le plus souvent le premier mot qui vient à l’esprit c’est le mot environnement. Or, il n’y a pas que cette thématique qu’il faut prendre en compte. D’une part parce que c’est manquer de rigueur. En effet, les critères ESG sont par définition liés à l’impact environnemental, mais aussi social et de gouvernance. De plus, selon un sondage publié par l’IFOP, l’emploi arrive en tête des thématiques plébiscitées par les investisseurs français. Par ordre de priorité, ils aimeraient que les fonds qu’ils investissent servent à :

840 personnes possédant au moins un produit d’épargne devaient répondre à la question : Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pour les investisseurs responsables (pour chaque sujet classer de 1 (pas important) à 5 (très important) ?

Enfin, dans la presse financière cette année, on a beaucoup relevé le montant record de flux entrants dans les fonds d’investissements ESG, qu’ils soient orientés vers la gestion passive ou active. Mais les épargnants français potentiels ont encore du chemin à parcourir : peu d’entre eux en avaient entendu parler avant le sondage et encore moins savent précisément de quoi il retourne (respectivement 32% et 6%). Enfin, 5% des personnes interrogées sont ou ont déjà été exposés à la thématique.

Fait marquant du sondage : parmi les thématiques environnementales, la lutte contre la pollution perd 4 points par rapport à l’année dernière (certainement à cause de la pandémie) et arrive avant celle contre le réchauffement climatique qui se place en quatrième position du classement. Une autre chose importante à souligner, dans le sondage, est que parmi les 10 sujets les plus importants pour les épargnants Français, seuls trois sont en lien avec la thématique environnementale alors que six sont à mettre au crédit des problématiques sociales. Il faut atteindre la dixième place pour distinguer un sujet en lien avec le thème de la gouvernance ("Éthique et affaires”).

Question : Avez-vous déjà investi dans un fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) ?

Source : sondage ifop

Le Prince Charles lance Terra Carta

L’initiative des marchés durables (SMI) créée par le prince Charles l’année dernière a annoncé le lancement de son premier projet Terra Carta. Celui-ci a pour but de mettre la protection de l’environnement et la transition énergétique au cœur des débats du secteur privé. Ce projet est supporté par de grands groupes internationaux comme BlackRock, Bank of America, Unilever ou BP.

Dans le détail, la charte de Terra Carta fournit une feuille de route jusqu'en 2030 pour permettre aux entreprises d'évoluer vers un avenir ambitieux et durable. De plus, s’ajoute la création d’un fond, le Natural Capital Investors Alliance, qui cherche à lever plus de 10 milliards de dollars d’ici 2022. Pour finir, l’initiative s’engage à suivre si ce n’est renforcer les conventions environnementales actuelles comme les accords de Paris avec par exemple comme objectif de soutenir la protection et la restauration d'un minimum de 30 % de la biodiversité, sur terre et sous l'eau, d'ici 2030 et de 50 % d'ici 2050.

Des fonds immobiliers responsables

Les fonds immobiliers se sont enfin lancés dans la course à la protection environnementale avec la création en juillet dernier d’un label ESG, baptisé “ISR immobilier”. En effet, le secteur est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre et le premier consommateur d’énergie en France. Pour contrecarrer cette tendance, il fallait mettre en place un cahier des charges “particulièrement exigeant et ambitieux” souligne Frédéric Bôl, président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Ainsi, pour obtenir ce label, les fonds devront tout d’abord afficher clairement des objectifs respectant les critères ESG. De plus, ils devront fournir la méthodologie de notation des actifs immobiliers aux investisseurs et la rendre compréhensible pour eux, la transparence est primordiale. Finalement, ces fonds doivent être composés au minimum à 90% d’actifs ayant fait l’objet d’une évaluation ESG. Fin novembre, trois fonds avaient obtenu le label : l’OPCI Diversipierre, de BNP Paribas, ainsi que deux SCPI, Neo de Novaxia Investissement et Fair Invest de Norma Capital.