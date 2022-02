La politique monétaire et l'Ukraine font hésiter les marchés

Paris (awp/afp) - Les marchés montaient prudemment lundi, toujours sous l'influence des résultats d'entreprises, de l'évolution de la politique monétaire et de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine.

Wall Street a ouvert en timide hausse, après une semaine positive. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones grappillait 0,04%, le Nasdaq avançait de 0,23% et le S&P 500 de 0,10%.

En Europe, les Bourses rebondissaient à Francfort (+0,55%), Paris (+0,56%) et Londres 0,63%. En revanche, Milan reculait de 1,28% à 15h33. A Zurich, le SMI prenait 0,30%.

"La politique monétaire et la géopolitique prennent le pas sur les fondamentaux", selon un bulletin de NN Investment Partners.

Depuis l'annonce d'un nombre plus élevé qu'attendu de créations d'emplois en janvier aux États-Unis, les investisseurs craignent que la banque centrale américaine, la Fed, n'augmente ses taux directeurs plus vite et plus souvent cette année, pour contrer l'inflation.

Le marché estime "que la Fed devrait accélérer le pas sur la normalisation" de la politique monétaire écrit Sebastian Paris Horvitz de LBPAM. Celle-ci, prévient-il, " aura aussi comme conséquence un ajustement des prix des actifs, avec la remontée des taux d'intérêt".

Les marchés estiment désormais à un tiers la probabilité d'un relèvement de 50 points de base du taux directeur de la Fed en mars, selon les observateurs.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements des emprunts en zone euro continuaient de progresser après que la Banque centrale européenne (BCE) a laissé planer jeudi le spectre d'un resserrement monétaire en cours d'année, soit plus tôt qu'anticipé.

Dans ce contexte, les investisseurs attendent de pied ferme la publication jeudi de l'évolution des prix à la consommation en janvier aux États-Unis, rendez-vous majeur de la semaine qui restera par ailleurs rythmée par les publications de résultats financiers et l'actualité géopolitique.

Le président français Emmanuel Macron est arrivé lundi à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine, ouvrant une nouvelle semaine diplomatique chargée destinée à avancer vers une désescalade dans la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine.

Consolidation dans l'aérien américain

Les compagnies aériennes américaines à bas coûts Spirit Airlines et Frontier Airlines ont annoncé lundi qu'elles allaient fusionner dans une opération valorisée à 6,6 milliards de dollars. le titre de Spirit Airlines s'envolait de plus de 16%, à 25,25 dollars, dans les premiers échanges.

Celui de Frontier Group, la maison mère de Frontier Airlines, gagnait 3,55%, à 12,83 dollars.

Bumble rachète l'appli de rencontres Fruitz

Le géant américain des sites de rencontres Bumble a annoncé lundi le rachat de la start-up française Fruitz, réalisant sa première acquisition depuis sa création en 2014. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. L'action Bumble avançait de 2,51% dans les premiers échanges.

Le PDG de Spotify ne veut pas réduire Joe Rogan au silence

Malgré une vive polémique, le PDG de Spotify a défendu le maintien sur la plateforme de la star américaine du podcast Joe Rogan, tout en "condamnant" certains de ses propos "nuisibles", dans un mail à ses employés dont l'AFP a obtenu copie lundi. Le titre perdait 2,77% dans les premiers échanges.

Le pétrole en pause

Les prix du pétrole se donnaient du répit lundi, suspendus aux négociations sur le nucléaire iranien qui pourraient aboutir à une levée des sanctions, après un nouveau sommet pluriannuel pour le Brent.

Vers 14H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril reculait de 0,29% à 93 dollars, après avoir atteint un pic à 94,00 dollars le baril, un nouveau record depuis plus de 7 ans.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars perdait 0,56% à 91,80 dollars.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro perdait 0,33% face au billet vert, à 1,1422 dollar vers 15h25.

Le bitcoin remontait (+2,93%) à 42'913 dollars par rapport à vendredi.

afp/fr