Zurich (awp) - Le groupe Highlight, détenu majoritairement par la société cotée à la Bourse suisse Highlight Event & Entertainment (HLEE), a vu ses recettes baisser et sa perte nette se creuser au premier trimestre.

Entre janvier et fin mars le chiffre d'affaires a reculé de 7,9% à 81,2 millions de francs suisses, en raison d'effets négatifs de changes, a expliqué Highlight mercredi dans un communiqué. Les charges ont parallèlement pris l'ascenseur, de 7,4% à 114,7 millions, essentiellement à cause des coûts de production cinématographique.

Du coup, la rentabilité a été pénalisée. Le résultat d'exploitation est passé à -5,6 millions, après -4,2 millions il y a un an. Le groupe a clôturé le partiel sur une perte nette de 9,5 millions, contre -7,6 millions au premier trimestre 2022.

al/rp