Les Bourses européennes rebondissent, Wall Street conserve son optimisme

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont rebondi mardi, soutenues par la dynamique positive de Wall Street et un léger reflux de l'inflation allemande en juin.

Les indices européens ont fini dans le vert, de Paris (+0,14%) à Londres (+0,21%) et de Francfort (+0,88%) à Milan (+0,52%). A Zurich, le SMI a gagné 0,16% et inscrit un nouveau plus haut historique en clôture.

Wall Street, pour sa part, progressait légèrement au lendemain de records pour le Nasdaq et le S&P 500, dans un marché se préparant au rapport mensuel sur l'emploi américain de vendredi.

Vers 16H20 GMT, le Dow Jones rebondissait de 0,19%, le S&P prenait 0,1,1%, tandis que le Nasdaq restait proche de l'équilibre (+0,03%).

"En Europe, on s'inquiète des possibles conséquences de la propagation du variant Delta du coronavirus [responsable du Covid-19] et du risque de nouvelles vagues d'infections", qui font craindre un ralentissement de la reprise, commente Jochen Stanzl pour CMC Market.

En Allemagne, l'inflation a connu un léger ralentissement au mois de juin, atteignant 2,3% sur un an après avoir connu son plus haut niveau depuis dix ans en mai, à 2,5%, selon des chiffres provisoires publiés par l'Office fédéral de statistique Destatis.

Mais cette légère inflexion constitue "seulement un petit répit avant d'atteindre des pics", estime Jens-Oliver Niklasch, analyste pour la banque LBBW.

Selon la Banque centrale allemande, la hausse des prix pourrait atteindre près de 4% d'ici la fin de l'année.

De son côté, la confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en juin, au point d'atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon l'indice du Conference Board.

Adidas marque des points ___

Le titre de l'équipementier sportif est monté de 2,47% 317,50 euros. Le groupe prévoit de racheter jusqu'à 550 millions d'euros de ses propres actions d'ici fin 2021. Avec le dividende de 585 millions d'euros déjà distribué en mai, la société versera ainsi au total cette année plus d'un milliard d'euros à ses actionnaires.

Méga-commande pour Boeing et Airbus ___

La compagnie américaine United Airlines (+0,38% à 52,70 dollars), pariant sur une reprise solide du transport aérien et s'alliant aux deux géants de l'aéronautique, a annoncé mardi la plus grosse commande de son histoire: 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo. Le titre Airbus n'a guère profité de cette annonce (-0,58% à 106,48 euros) tandis que Boeing était proche de l'équilibre (-0,08% à 239,79 dollars).

Sanofi prend le virage de l'ARN ___

Le titre Sanofi a perdu 0,88% à 88,33 euros. Le laboratoire va investir deux milliards d'euros d'ici cinq ans en matière de recherche et développement dans l'ARN messager, pour prendre le virage de cette technologie innovante à l'origine des premiers vaccins contre le Covid-19.

Les banques rebondissent ___

Après avoir souffert la veille sur fond de baisse des rendements obligataires, les valeurs bancaires ont redressé la barre.

A Paris, Société Générale a progressé de 1,27% à 25,09 euros, BNP Paribas de 0,70% à 53,57 euros et Crédit Agricole de 1,53% à 11,96 euros.

A Francfort, Deutsche Bank a engrangé 1,52% à 11,07 euros.

L'immobilier monte à la Bourse de Londres ___

A Londres, les promoteurs immobiliers Taylor Wimpey (1,12% à 162,25 pence), Persimmon (+1,57% à 2.981,00 pence) et Barratt Developments (+0,43% à 706,00 pence) ont fini en nette hausse, les investisseurs espérant que l'activité frénétique du marché immobilier, dopé par un moratoire sur l'impôt sur les taxes immobilières, se traduirait par de bons résultats financiers.

Le pétrole se redresse et l'euro baisse ___

Les prix du pétrole se reprenaient en amont du sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés jeudi, grâce à l'optimisme face à la demande.

Vers 16H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 74,51 dollars, prenant 0,50% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois progressait de 0,49% à 73,27 dollars.

L'euro baissait de 0,18% face au billet vert, à 1,1904 dollar.

Le bitcoin gagnait 4,86% à 36.360 dollars.

