Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont dispersées lundi, à l'entame d'une semaine dense, partagée entre les résultats des géants technologiques américains, des décisions de politiques monétaires des banques centrales japonaise, américaine puis britannique, et plusieurs indicateurs macroéconomiques.

En Europe, vers 09H20, la Bourse de Paris cédait 0,12% malgré une ouverture positive, Francfort gagnait 0,40%, Milan 0,65% et Londres 0,47%.

En Asie, les indices ne partagent pas non plus de tendance. La Bourse de Tokyo a terminé en fort rebond (+2,13%), portée par la bonne performance des indices américains vendredi, et mis fin à une série de huit séances consécutives de pertes.

En Chine, la Bourse de Shenzhen perdait 0,96% dans les derniers échanges, "s'inquiétant toujours de la vigueur économique en Chine", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Toutefois, "les rendements des obligations d'État chinoises à 10 ans ont chuté à un niveau historiquement bas de 2,16%, soulignant l'impact significatif des récentes mesures d'assouplissement monétaire de la Banque populaire de Chine visant à soutenir une économie en difficulté", ajoute John Plassard.

"La semaine qui s'annonce est vraiment chargée pour les marchés", soulignent les analystes de Deutsche Bank.

Mardi, les investisseurs attendront les résultats de Microsoft, les emplois vacants (JOLTS) américains, les PIB allemand, français et italien du deuxième trimestre et l'inflation allemande de juillet.

Mercredi, c'est Meta qui publiera ses résultats. Le marché prendra aussi connaissance des décisions de politique monétaire des banques centrales japonaise et américaine.

Jeudi, les publications d'Apple et d'Amazon seront à l'agenda, ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Vendredi, ce sera au tour des chiffres de l'emploi aux États-Unis d'être publiés.

"Il est difficile de deviner lequel de ces événements aura l'impact le plus important sur les marchés, mais ce sera probablement les quatre entreprises technologiques", estiment les analystes de Deutsche Bank.

"Elles représentent à elles seules 19,7% de l'indice américain S&P 500 et auront ainsi une influence considérable sur le marché", ont-il poursuivi.

Par ailleurs, les résultats des géants technologiques américains sont attendus "avec une certaine nervosité après les déceptions de Tesla et d'Alphabet la semaine dernière", ajoutent les analystes.

Du côté des banques centrales, "il ne fait pas de doute que la Réserve fédérale (Fed) va bientôt entamer son cycle de baisse des taux", estime Deutsche Bank.

Le marché s'attend largement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés en juillet et que la première baisse des taux de l'institution américaine arrivera dès septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans évoluait à 4,17%, contre 4,19% vendredi en clôture.

Mitsubishi Motors accélère

Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors (+5,33% à Tokyo), allié de Renault (+0,87% à Paris) et Nissan (+2,21% à Tokyo), a vu son titre bondir après des informations du quotidien Nikkei selon lesquelles le groupe envisagerait de rejoindre un partenariat stratégique dans l'électrique et les logiciels entre ses compatriotes Honda (+2,66% à Tokyo) et Nissan, alors que les géants automobiles nippons peinent à s'affirmer dans l'électrique face à la concurrence étrangère.

Heineken sans éclat

Le brasseur néerlandais Heineken chutait de 7,12% à Amsterdam après la publication de résultats trimestriels en dessous des attentes des analystes.

"Bien que le groupe ait gagné des parts sur la plupart de ses marchés en dépit d'une concurrence accrue, les volumes ont été plus faibles que prévu. Cela signifie que les hausses de prix ont dû faire l'essentiel du travail au cours du premier semestre", note Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient orientés en hausse lundi: vers 09H20, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre avançait de 0,36% à 81,42 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance gagnait 0,29%, à 77,38 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar refluait de 0,25% à 153,38 yens. L'euro reculait aussi de 0,26% à 166,49 yens.

Le bitcoin grimpait de 2,19% à 69.499 dollars.

afp/ck