Les Bourses mondiales peu animées avant l'inflation américaine

Paris (awp/afp) - Les marchés actions évoluaient sans entrain mardi, se montrant peu enthousiastes après la publication de plusieurs indicateurs et préférant garder leur attention sur les chiffres de l'inflation américaine jeudi.

L'Europe était sans grand mouvement vers 11H30 GMT: Paris prenait 0,29%, Londres 0,38% et Francfort 0,11%, tandis que Milan cédait 0,02%.

La Bourse de New York se préparait à ouvrir comme elle a clôturé lundi, en ordre dispersé. Selon les contrats à terme, l'indice Dow Jones devrait ouvrir en recul de 0,08%, le S&P 500 en hausse de 0,11% et le Nasdaq devrait avancer de 0,39%.

Les investisseurs asiatiques ont fait preuve de prudence. Tokyo, Shanghai et Hong Kong ont clôturé en baisse.

Le PIB de la zone euro a baissé moins que prévu : -0,3% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une deuxième estimation d'Eurostat, contre - 0,6% lors de la première estimation.

Le moral des investisseurs allemands en juin a de son côté baissé de façon surprise de 4,6 points, contredisant les prévisions des consensus d'analystes, qui prévoyaient une hausse, selon le baromètre ZEW.

Plus tôt, l'Allemagne a annoncé une production industrielle en baisse de 1% en avril par rapport à mars.

En France, le déficit commercial s'est encore creusé en avril, pour atteindre 6,2 milliards d'euros.

Mais peu importe ces données, "la principale préoccupation des investisseurs semble être le risque d'inflation à court terme et la question de savoir si la hausse des prix est susceptible d'être transitoire", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

"Leur attention est donc portée vers les données de l'indice des prix à la consommation américain de cette semaine pour le mois de mai", poursuit-il.

L'indice des prix américain sera en effet publié jeudi, dans la foulée du début de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Deux échéances qui incitent les investisseurs à limiter leurs prises de risques d'ici là.

Les difficultés d'accès à plusieurs sites internet dans le monde, dont des médias et des sites gouvernementaux, constatées peu après 10H00 GMT ont temporairement perturbé les marchés, qui se sont vite rattrapés.

Sur le marché obligataire, les taux se stabilisent, après leur recul de vendredi, le rendement américain à 10 ans étant de 1,56%.

Dans l'après-midi, les investisseurs prendront connaissance du rapport JOLTs sur les emplois vacants aux Etats-Unis en avril et de la balance commerciale américaine pour le même mois.

L'automobile à la peine ___

A Francfort, les valeurs du secteur automobile occupaient le bas du tableau. Volkswagen chutait de 2,09% à 233,80 euros, Daimler perdait 1,43% à 78,99 euros et BMW reculait de 1,19% à 94,75 euros.

A Paris, les constructeurs Stellantis (-0,50% à 17,35 euros) et Renault (-0,45% à 34,37 euros) reculaient et les équipementiers Faurecia (-2,02% à 45,61 euros) et Valeo (-1,06% à 27,92 euros) s'enfonçaient.

Les ventes de voitures particulières en Chine ont connu en mai une hausse de 1% sur un an, un rythme de progression bien moindre que celui d'avril (12,4%).

Aviva visé par un fonds activiste ___

L'assureur Aviva bondissait de 2,75% à 422 pence après l'annonce du fonds européen activiste Cevian de l'acquisition de près de 5% de son capital. Le fonds a critiqué la gestion des dernières années et demande au groupe de reverser 5 milliards de livres aux actionnaires en 2022.

Merck recherché ___

Le laboratoire Merck était recherché à Francfort mardi et montait de 3,08% à 152,15 euros, s'affichant en tête du Dax.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du pétrole évoluaient en baisse mardi, après avoir atteint des nouveaux sommets la veille, le marché s'interrogeant sur le recul des importations chinoises.

Vers 11H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août reculait de 0,98% à 70,79 dollars, à Londres.

Le baril de WTI pour le mois de juillet, la référence américaine, cédait 0,97% à 68,56 dollars.

De son côté, l'euro reculait de 0,11% face au billet vert, à 1,2176 dollar.

Le bitcoin chutait de 4,65% à 32.870 dollars, un recul entamé lundi soir après la clôture de Wall Street.

afp/rp