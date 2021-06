Les bourses européennes en recul après la réunion de la Fed

Paris (awp/afp) - Les marchés actions se replient globalement jeudi, comme Wall Street la veille, après la réunion de la Fed, qui s'est montrée moins accommodante que prévu et a dévoilé de nouvelles prévisions économiques.

Vers 08H40 GMT, Paris perdait 0,21%, Londres reculait de 0,50%, Francfort de 0,32%, et Milan cédait 0,15%.

Le même pessimisme a gagné la Bourse de Tokyo, qui a fini en baisse de 0,93%. Tandis que Shanghai a gagné 0,21% et Hong Kong a pris 0,43%.

Les responsables de la Banque centrale américaine, la Fed, n'ont, sans surprise, acté aucun changement immédiat de politique monétaire, à l'issue de deux jours de réunion.

Cependant, une majorité des membres de la Fed a estimé que les taux directeurs, actuellement compris entre 0% et 0,25%, devraient être relevés deux fois d'ici à la fin 2023 pour compenser la reprise de la croissance américaine.

Cette attitude moins accommodante que prévu "a entraîné une forte hausse des rendements des obligations d'État américaines", constate Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK. Tendance suivie pour les rendements européens.

Le président de l'institution, Jerome Powell, a quant à lui refusé d'avancer une ébauche de calendrier pour la réduction du soutien de l'institution à l'économie américaine, jugeant cela "prématuré".

Mais les perspectives s'améliorent, la Fed a rehaussé ses prévisions de croissance à 7,0% en 2021, contre 6,5% estimé en mars. Sa prévision de chômage pour cette année reste inchangée.

Conséquence, l'inflation devrait atteindre 3,4% cette année selon la Fed, contre 2,4% estimé en mars, avant de se stabiliser près de l'objectif de 2%, à partir de 2022. Des prévisions qui ont fait terminer la Bourse de New York dans le rouge.

Jerome Powell a martelé que les prix, qui ont pour rappel augmenté de 5% en mai sur un an, s'expliquent par des "facteurs transitoires" et la réouverture de l'économie et s'attend à ce que la hausse "s'inverse avec le temps".

Ses déclarations "ont souligné le caractère incertain de l'évolution de l'inflation et la possibilité qu'elle puisse rester plus élevée de manière plus persistante qu'anticipée", analyse Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM.

Dans la foulée de la Fed, la banque centrale suisse a laissé sa politique monétaire ultra-accommodante inchangée et la Banque de Norvège pourrait relever son taux en septembre.

Au Brésil, la Banque centrale a relevé mercredi, pour la troisième fois consécutive, son taux directeur à 4,25%.

A l'agenda de ce jeudi, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et l'inflation de la zone euro en mai.

Par ailleurs, la Chine va puiser dans ses réserves nationales et mettre sur le marché des métaux pour atténuer la flambée des prix matières premières.

La Tech en berne

Les valeurs de la tech, les plus exposées aux craintes sur l'inflation américaine souffrent. A Tokyo, dans le secteur des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, Advantest a lâché 1,65% et Screen Holdings 1,19%. A Paris, Dassault Systèmes perdait 2,06% et Worldline reculait de 1,17%.

L'auto avance

Le marché automobile européen a enregistré une hausse au mois de mai des nouvelles immatriculations, mais reste très en deçà des niveaux d'avant la crise sanitaire.

A Francfort, BMW (+0,63% à 93,57 euros), Volkswagen (+0,78% à 225,40 euros) et Daimler (+0,80% à 79,67 euros) progressaient.

A Paris, Renault avançait de 1,55% à 37,27 euros et Stellantis de 0,95% à 17,06 euros.

L'aérien en forme

Le gouvernement britannique réfléchit à exempter de quarantaine au retour les voyages britanniques qui seraient complètement vaccinés selon la presse britannique. La compagnie aérienne EasyJet prenait 4,00% à 988,40 pence et IAG (British Airways) 3,23% à 203,00 pence.

Dr Martens à la peine

La marque de chaussures Dr Martens dégringolait de 9,74% à 446,80 pence. Le groupe a dévoilé des résultats mitigés pour l'exercice annuel achevé fin mars, avec de solides ventes mais un bénéfice après impôts divisé par deux.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août perdait 0,51% à 74,02 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet lâchait de 0,39% à 71,86 dollars.

L'euro perdait 0,40% face à un billet vert renforcé par les annonces de la Fed, à 1,1946 dollars pour un euro.

Le bitcoin gagnait 2,11% à 39.345 dollars.

afp/rp