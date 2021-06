Les craintes d'un resserrement monétaire planent sur les marchés boursiers

New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la journée de mercredi dans le rouge, et Wall Street a marqué un temps d'arrêt malgré un record du Nasdaq, sur fond de questionnements sur l'inflation et à l'évolution des politiques monétaires.

Paris a perdu 0,91%, Francfort 1,15%, Milan 0,94% et même Londres, soutenue un temps par les pétrolières, a fini par lâcher 0,22%. A Zurich, le SMI a perdu 0,70% et terminé sous les 11'900 points.

A Wall Street, le Nasdaq (+0,13%) a atteint un nouveau sommet, mais le Dow Jones (-0,21%) et le S&P 500 (-0,11%) ont baissé.

Les marchés ont des "incertitudes à court et moyen terme", selon Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.

L'activité du secteur privé repart en zone euro, selon le cabinet Markit, mais en contrepartie, les pressions inflationnistes ont à nouveau augmenté ce mois-ci et la tendance va se poursuivre. De quoi inquiéter les investisseurs sur la réponse des banques centrales.

D'autant plus que la Fed a changé de ton la semaine dernière, jusqu'ici accommodant, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse de taux avant 2024, il est dorénavant officiellement question de deux relèvements courant 2023.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a confirmé mardi que l'institution ne prévoyait pas de relever trop rapidement ses taux et a réaffirmé que l'inflation serait passagère.

Le moindre signe de resserrement prématuré affole les marchés, comme ce fut le cas vendredi après la déclaration d'un banquier central américain qui préconise une hausse des taux dès 2022.

"Depuis vendredi, on est dans une phase où les marchés cherchent un second souffle", explique à l'AFP Frédéric Rozier.

"Le marché n'est pas craintif", mais M. Rozier n'exclut pas qu'il "consolide de façon plus importante" dans les prochaines semaines "s'il y a une accumulation d'informations sur l'inflation ou l'épidémie".

Côté indicateurs, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont fortement reculé en mai et ce plus qu'attendu.

Tentative de rapprochement Volkswagen-Europcar ___

Europcar a annoncé mercredi avoir refusé une offre concernant une "éventuelle opération sur le capital de la société", l'agence Bloomberg affirmant pour sa part qu'il s'agissait d'une offre de rachat par le groupe Volkswagen.

"Le prix proposé de 0,44EUR par action ne reflète pas la pleine valeur et le potentiel de création de valeur du groupe", a souligné le loueur.

L'action Europcar a pris 9,47% à 0,43 euro, tandis que celle de Volkswagen a perdu 2,44% à 217,95 euros.

GSK convainc ___

L'action GlaxoSmithKline réagissait favorablement à une présentation aux investisseurs de la stratégie décennale du groupe, qui promet de devenir "une entreprise de croissance" et projette des ventes en hausse de 5% sur les cinq prochaines années. Le titre a pris 1,03% à 1.409 pence.

Le patron d'Iberdrola inculpé ___

La justice espagnole a annoncé l'inculpation du président du groupe énergétique Iberdrola (-3,56% à 10,43 euros), Ignacio Sanchez Galan, dans le cadre d'une enquête sur un vaste scandale d'espionnage entre grandes entreprises.

Le pétrole sur sa lancée, le bitcoin rebondit ___

Les prix du pétrole ont poursuivi mercredi leur marche en avant, soutenus par le recul plus important que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fini à 75,19 dollars à Londres, en hausse de 0,51%, un plus haut depuis octobre 2018. A New York, le baril de WTI le même mois a avancé de 0,32%, à 73,08 dollars.

Le bitcoin poursuivait son rebond (0,45% à 33.049,95 dollars), ayant même dépassé les 34.000 dollars après une journée très volatile la veille, qui l'avait fait chuter sous les 29.000 dollars pour la première fois depuis janvier.

La devise virtuelle a profité d'une annonce du Nasdaq Dubaï, une importante place boursière des Emirats arabes unis, qui a fait rentrer sur sa plateforme un fonds en cryptomonnaies, une première au Moyen-Orient.

L'euro était en baisse (-0,10%) face au billet vert à 1,1928 dollar.

afp/rp