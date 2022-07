Les marchés boursiers hésitent avant la réunion de la Fed

New York (awp/afp) - L'attente de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et des publications de résultats d'entreprises majeures ont poussé lundi les investisseurs à la prudence et laissé les Bourses sans direction, tandis que le gaz européen a de nouveau flambé.

Les places européennes ont passé la majeure partie de la séance en petite hausse. A la clôture, Paris a pris 0,33%, Londres 0,41% et Milan 0,80%. Francfort a fini en baisse de 0,33%, perturbée en fin de journée par l'annonce par Gazprom d'une nouvelle baisse de ses livraisons de gaz russe à l'Europe. A Zurich, le SMI a gagné 0,30%.

A la Bourse de New York, le Nasdaq a cédé 0,43% à l'entame d'une semaine qui sera marquée par les résultats de plusieurs entreprises de la tech américaine. Le S&P 500 a grappillé 0,13% et le Dow Jones 0,28%.

"Des résultats pas aussi mauvais qu'on le craignait, la Fed qui n'augmente (ses taux directeurs, NDLR) que de 75 points de base et la Chine qui met en place un plan dans l'espoir d'éviter la prochaine vague de la crise immobilière sont parmi les raisons avancées pour expliquer" la petite hausse de certains indices boursiers, a estimé Craig Erlam, analyste d'Oanda.

La lutte contre l'inflation sera à nouveau au centre de la réunion de mardi et mercredi de la Réserve fédérale (Fed). Mais, trouver le bon équilibre s'apparentera à un exercice de haute voltige: ne pas agir assez signifierait laisser l'inflation devenir hors de contrôle et agir trop fort pourrait donner un coup d'arrêt à l'économie américaine.

"Pour l'instant, la Fed veut se montrer agressive pour lutter contre l'inflation et lorsque l'évolution des prix sera sous contrôle, la banque centrale se penchera un peu plus sur les répercussions de sa politique monétaire sur l'économie américaine", analysait Florian Allain, gérant chez Mandarine Gestion.

Pour Peter Cardillo, de Spartan Capital, la hausse anticipée de 75 points de base des taux au jour le jour de la Fed "est déjà prise en compte par les marchés", mais selon lui, "ce sont les résultats d'entreprises qui vont donner le ton à la Bourse pour le reste de l'été".

Côté résultats, la semaine s'annonce intense avec pas moins de 175 entreprises du S&P 500 publiant leurs comptes. Mardi sont attendus notamment General Electric, Coca-Cola, Alphabet (Google) ou encore Microsoft.

"Cette semaine pourrait être la plus importante de l'année et de nombreux autres facteurs seront à surveiller", notamment les "perspectives qui pourraient être décevantes", souligne Vincent Boy, analyste de IG France.

Le gaz flambe de nouveau ___

Le prix du gaz naturel européen de référence, le TTF néerlandais, a gagné plus de 8% à 176,45 euros le mégawattheure, après que Gazprom a annoncé une réduction à partir de mercredi de ses livraisons à l'Europe, qui correspondront à environ 20% des capacités du gazoduc Nord Stream contre quelque 40% actuellement..

La Russie avance l'absence d'une turbine et la nécessité de maintenance d'une autre pour justifier ces perturbations, mais pour Berlin, il s'agit d'une décision "politique". Le ministère allemand de l'Economie a assuré qu'il n'y avait "aucune raison technique" de procéder aux nouvelles baisses de livraison de gaz russe.

Ce contexte et l'entrée à son capital de l'Etat allemand ont continué de plomber l'action du groupe énergétique Uniper, qui a perdu 12,39% lundi.

Alors qu'une pénurie de gaz mettrait à mal l'économie européenne, l'euro était stable (+0,09%) à 1,0222 dollar peu avant 21H00 GMT.

Mise en orbite périlleuse pour Eutelsat? ___

L'opérateur français de satellites Eutelsat est en discussion pour fusionner avec le britannique OneWeb, une opération destinée à créer un géant dans la course à l'internet depuis l'espace.

Les actionnaires des deux groupes devraient chacun détenir à terme la moitié de la future entité. L'action d'Eutelsat a chuté de 17,83%.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les cours du pétrole ont terminé dans le vert.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 1,88% à 105,15 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois est monté de 2,11% à 96,70 dollars.

Le bitcoin cédait 2,30% à 22.201 dollars.

afp/rp