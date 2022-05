Les marchés boursiers se redressent avec les valeurs technologiques

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales rebondissaient mardi, soulagées par l'allégement en vue des restrictions sanitaires en Chine et par un sursaut des valeurs de la technologie en attendant plusieurs discours de banquiers centraux.

En Europe, Francfort avançait de 1,43% à 14H05 GMT, Paris de 1,15% et Londres de 0,69%. A Zurich, le SMI avait cédé une bonne partie de ses gains et progressait de 0,23%.

Wall Street reprenait également des couleurs mardi, cherchant à interrompre une séquence de six semaines de pertes pour le S&P 500 et de sept semaines pour le Nasdaq. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones gagnait 0,97%, le Nasdaq 2,05% et le S&P 500 1,35%.

"Cette semaine, il y a beaucoup de statistiques économiques et de discours de banquiers centraux qui pourraient rendre à nouveau les investisseurs nerveux mais pour l'heure, il y a la croyance que de nombreuses mauvaises nouvelles ont déjà été prises en compte par le marché", indique Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Face au regain d'appétit pour le risque, le dollar perdait du terrain et les investisseurs délaissaient les emprunts d'Etat.

Alors qu'en ce moment tout repose sur l'évolution géopolitique et la Chine pour leurs répercussions sur l'inflation et donc sur la politique monétaire, "l'amélioration de la situation en Chine fait souffler un vent de soulagement dans l'esprit des investisseurs", confirme Pierre Veyret, analyste d'ActivTrade.

Shanghai a déclaré mardi qu'elle avait atteint le "zéro-Covid" dans tous ses quartiers, c'est-à-dire que les quelque 1.000 nouveaux cas détectés lors des 24 dernières heures l'ont tous été au sein des établissements de quarantaine et non dans la population générale.

Malgré des premiers signes d'allègement des mesures, des millions de personnes ne peuvent toujours pas sortir de leur quartier.

Les craintes de ralentissement économique mondial, consécutives au durcissement des conditions monétaires pour combattre l'inflation, continuent de peser mais les investisseurs ont pu être rassurés par la solidité des marchés de l'emploi, avec les chiffres publiés dans la matinée en France et au Royaume-Uni.

L'accélération de 0,9% des ventes au détail en avril aux Etats-Unis, par rapport à mars a également été perçue favorablement. En dépit d'une inflation élevée, les consommateurs américains se tournent plus nombreux vers les bars et restaurants, où les dépenses ont augmenté de 2,0% par rapport à mars.

Dans la soirée, les acteurs de marché attendent encore des prises de parole du président de la Fed Jerome Powell, d'un membre du comité monétaire de la Fed, James Bullard et de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Regain d'intérêt pour la tech ___

Les valeurs technologiques, qui souffrent depuis plusieurs mois, retrouvaient un peu les faveurs des investisseurs.

En Europe, les livreurs Delivery Hero (+6,24%) et Just Eat Takeaway (+6,28%) progressaient fortement, tout comme le fonds spécialisé Prosus (+7,15%) vers 13H50 GMT.

A Wall Street, Apple (+2,27%), Amazon (+2,82%) ou encore Tesla (+4,3%) reprenaient des couleurs dans les premiers échanges au lendemain d'une nette baisse.

Walmart abaisse ses prévisions ___

Le géant des supermarchés Walmart chutait de 8,86% à 135 dollars après avoir annoncé une réduction de 25% de son bénéfice et abaissé sa prévision pour le reste de l'année.

Engie et Daimler Truck les relèvent ___

La hausse du prix de l'énergie a permis à Engie (+5,61%) de revoir en hausse ses prévisions financières annuelles avec un résultat net récurrent pour 2022 situé entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros, contre 3,1 à 3,3 milliards auparavant.

Le constructeur de poids lourds Daimler (+5,75%) a réévalué à la hausse ses prévisions, tablant sur un EBIT à "un niveau comparable à celui de l'année précédente", contre "en légère baisse" anticipé précédemment.

Brent et WTI à 115 dollars ___

Les prix du brut progressaient: le baril de Brent valait 115,11 dollars (+0,79%), alors que celui du WTI, traditionnellement moins cher de plusieurs dollars, valait 115,14 dollars, en hausse de 0,82% vers 14H00 GMT.

Rebond de la livre et de l'euro ___

La livre britannique grimpait mardi de 1,23% face au dollar américain, à 1,2471 dollar vers 14H00 GMT, galvanisée par une nouvelle baisse du taux de chômage au Royaume-Uni.

L'euro prenait aussi 0,98% à 1,0536 dollar.

Le bitcoin montait de 1,72%, repassant au-dessus des 30.000 dollars (30.415 dollars).

