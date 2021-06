Les marchés concentrés sur une audition du patron de la Fed

Paris (awp/afp) - Les marchés se sont montrés plutôt circonspects mardi en Europe, en quête de clarté dans le débat de politique monétaire en cours au sein de la Réserve fédérale américaine (Fed) et Wall Street se concentrait sur l'allocution du patron de la Fed prévue dans la soirée.

Sur les places européennes, Paris a fini en faible hausse (+0,14%) comme Francfort (+0,21%). Londres a profité (+0,39%) de la faiblesse de la livre mais Milan a cédé 0,32%. A Zurich, le SMI a cédé 0,11%.

A la Bourse de New York, le Dow Jones faisait du surplace (+0,04%) après avoir connu lundi sa plus forte hausse depuis mars (+1,76%). L'indice élargi S&P 500 grappillait 0,32% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,51% vers 17H00 GMT.

Après leur rebond de la veille, les marchés américains "négocient prudemment, les investisseurs attendant le témoignage du patron de la Fed Jerome Powell et celui du président de la Fed de New York John Williams", observe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'audition du président de la Fed, Jerome Powell, aura lieu à 18H00 GMT.

Ce rendez-vous est particulièrement attendu depuis que le discours officiel de la Fed, jusqu'ici accommodant, a changé de ton la semaine dernière à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Alors qu'elle ne prévoyait jusqu'ici aucune hausse de taux avant 2024, il est désormais question de deux relèvements de taux courant 2023.

Et le président de la Réserve fédérale de Saint Louis, James Bullard, semble même préconiser une hausse dès 2022 si l'inflation américaine reste élevée d'ici là.

Dans son allocution, dont le script a été publié lundi en fin de journée, M. Powell va tenter de rassurer les investisseurs, décrivant une économie américaine sur la bonne voie malgré une inflation qui s'est "considérablement" accélérée ces derniers mois.

Il répète que la Fed continuera de faire tout son possible pour soutenir l'économie "aussi longtemps qu'il le faudra pour achever la reprise", sans livrer aucun détail sur le calendrier envisagé pour diminuer cette aide.

Ce seront donc surtout les réponses aux questions posées par la Chambre des représentants qui intéresseront les intervenants de marché.

Audi sonne le glas des moteurs à combustion ___

Le constructeur automobile allemand Audi se concentrera sur de nouveaux modèles électriques à partir de 2026 et cessera de produire des voitures équipées des traditionnels moteurs à combustion d'ici 2033. Sa maison-mère Volkswagen a reculé de 2,11% à 287,60 euros.

Blackstone investit dans la pierre ___

La société d'investissement américaine Blackstone a annoncé mardi avoir racheté Home Partners of America (HPA), une société qui possède et loue plus de 17.000 maisons aux Etats-Unis, au moment où les prix de l'immobilier évoluent à des records dans le pays. Le titre avançait de 0,42% à 98,72 dollars) vers 17H00 GMT.

Les pétrolières mènent la danse ___

A Londres, les titres liés au pétrole ont été portés par les récents plus hauts des cours du brut.

Shell a progressé de 2,77% à 1.400,20 pence et BP de 1,85% à 322,70 pence.

A Paris, le géant des services pétroliers Schlumberger a annoncé mardi vouloir atteindre la neutralité carbone en 2050. Le titre a gagné 2,03% à 27,70 euros.

Reflux du pétrole, volatilité du bitcoin ___

Les cours du brut se repliaient après avoir dépassé les 75 dollars mardi matin pour la première fois depuis avril 2019 dans le sillage de l'élection du conservateur Ebrahim Raïssi en Iran.

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août reculait de 0,49% à 74,56 euros.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet, dont c'est le dernier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 0,75% à 72,57 dollars, après avoir atteint lundi un plus haut depuis octobre 2018.

L'euro cédait pour sa part 0,13% face au billet vert, à 1,1933 dollar.

Le bitcoin limitait ses pertes (-0,70% à 32.335 dollars) après être passé sous les 30.000 dollars mardi pour la première fois depuis fin janvier, la première cryptomonnaie souffrant des efforts chinois pour réguler ce marché décentralisé.

afp/rp