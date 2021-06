Les marchés dans le vert, confiants quant à l'inflation

Paris (awp/afp) - Les marchés se tenaient prêts à laisser derrière eux une semaine plutôt poussive, rassurés par l'orientation de la politique monétaire et confiants au sujet de l'inflation.

Vers 14H45 (12H45 GMT), les indices européens amplifiaient leur avance : Paris prenait 0,76%, Londres 0,58%, Francfort 0,54% et Milan 0,18%. A Zurich, le SMI gagnait 0,42%.

La Bourse de New York se préparait à ouvrir sur une note positive. Selon les contrats à terme, l'indice Dow Jones devait ouvrir en petite hausse de 0,27%, le S&P 500 de 0,17% et le Nasdaq de 0,13%.

"Les marchés ne semblent pas croire à une remontée structurelle de l'inflation. Ils semblent de ce point de vue adhérer à l'analyse de la Fed sur ce côté transitoire", explique OFI Asset Management.

C'est ce que traduisait le marché de la dette des Etats, où les taux d'emprunt continuaient de baisser vendredi en dépit d'une accélération de l'inflation américaine en mai.

"Le taux américain à 10 ans est passé sous les 1,45%, preuve que les investisseurs se rangent massivement du côté de la Réserve Fédérale pour qui cette augmentation généralisée des prix ne tiendra pas dans le temps", souligne Saxo Banque dans une note.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation en mai a accéléré à 5% sur un an, au plus haut depuis 13 ans. Sur le mois, elle s'est établie à +0,6%, un peu plus que les prévisions de +0,4% des analystes.

Habituellement, une accélération des prix à la consommation provoque un mouvement de vente des obligations.

La plupart des experts reconnaissent qu'une part importante de la montée des prix est due à des effets de base en lien avec les baisses de prix du début de la pandémie mais que d'autres facteurs plus durables font aussi monter les prix.

Ils considèrent cependant que la Fed maintiendra sa politique accommodante mercredi prochain à l'issue de sa réunion et que des discussions sur le ralentissement de ses achats d'actifs n'interviendront pas avant son symposium de Jackson Hole en août.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a soulagé les investisseurs jeudi en maintenant ses taux inchangés et en répétant ne pas croire à un dérapage durable des prix, ce qui renvoie à sa prochaine réunion de septembre pour connaître la suite de sa politique monétaire.

Ainsi, "il se pourrait que cet été soit particulièrement ennuyeux sur les marchés", indique Cyril Regnat stratégiste obligataire chez Natixis.

Les investisseurs garderont par ailleurs un oeil sur le sommet du G7 qui tient ce week-end en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où il sera question de la redistribution d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid et d'urgence climatique.

Deutsche Bank en baisse ___

Le titre (-2,64% à 11,58 euros) continuait de reculer au lendemain de déclarations de son directeur financier chiffrant à 300 millions d'euros l'impact d'un arrêt récent de la Cour fédérale sur les frais bancaires.

Morrisons face à sa politique de rémunération ___

Le titre de la chaîne de supermarchés britannique prenait 0,83% à 176,3 pence. Le groupe a fait l'objet d'un vote d'actionnaires opposé à 70% à la rémunération de ses dirigeants lors de son assemblée générale annuelle.

Les VTC chinois visent Wall Street ___

L'application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing a déposé jeudi un formulaire auprès du gendarme boursier américain, la SEC, en vue d'une prochaine entrée à la Bourse new-yorkaise.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

La demande mondiale de pétrole devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de 2022, en contradiction avec les efforts nécessaires pour contenir le réchauffement du climat, prédit l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vendredi.

Vers 12H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août refluait de 0,07% à 72,48 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet faisait de même (-0,11%) à 70,21 dollars.

L'euro était stable face au billet vert, à 1,2131 dollar vers

Le bitcoin prenait 2,19% à 37.296 dollars.

afp/rp