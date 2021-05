Les marchés européens en ordre dispersé

Paris (awp/afp) - Les marchés européens évoluaient sans tendance franche lundi matin en l'absence des investisseurs allemands pour cause de jour férié dans plusieurs pays du Vieux Continent et dans une séance dénuée d'actualité majeure.

Vers 09H40 GMT, Paris grappillait 0,10%, Londres prenait 0,25% tandis que Milan perdait 0,38%. La Bourse de Francfort était fermée en raison du lundi de Pentecôte. A Zurich, la Bourse était fermée.

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse lundi (+0,17%), soutenue par l'ouverture lundi de premiers vaccinodromes au Japon, suscitant ainsi l'espoir d'une reprise économique plus rapide que prévue.

La Bourse de Hong Kong a terminé en repli de 0,2%, celle de Shanghai prenant à l'inverse 0,3%.

Wall Street a pour sa part fini en ordre dispersé, seul le Dow Jones étant parvenu à engranger de modestes gains.

"Les investisseurs mondiaux sont toujours en quête d'une direction notable alors qu'ils évaluent les signes d'inflation et les réactions possibles des banques centrales", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"C'est une journée au niveau du calendrier", la journée étant fériée pour plusieurs pays européens, complète-t-il, soulignant que l'attention du marché se projette davantage sur les chiffres de l'inflation américaine attendus plus tard dans la semaine.

Sur le front sanitaire, le chef de l'ONU a assuré lundi que le monde est "en guerre" contre le Covid-19, appelant la communauté internationale à aller au-delà de la solidarité et à entrer en "économie de guerre" pour stopper le virus.

Les principaux producteurs de vaccins contre le Covid-19, les pays du G20 et le FMI se sont engagés vendredi à accélérer la vaccination des pays pauvres, très en retard, pour mettre un terme à la pandémie et relancer l'économie mondiale.

Aux Etats-Unis, les économistes sont plus optimistes sur le marché de l'emploi et anticipent une reprise plus rapide que prévu, selon la dernière enquête de National Association for Business Economics (NABE) publiée lundi.

Un avion Ryanair dérouté ___

Le titre cédait 0,24% à 16,46 euros à la Bourse de Dublin. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a dénoncé lundi comme un acte de "piraterie" étatique le détournement par les autorités bélarusses d'un avion de la compagnie irlandaise, forcé d'atterrir à Minsk, et l'arrestation d'un opposant présent à bord.

Cineworld en forme ___

Cineworld prenait 3,87% à 90 pence après avoir indiqué que le premier week-end de réouverture des salles de cinéma au Royaume-Uni avait été bon ce qui augure d'une bonne reprise pour le secteur.

Solutions 30 dans la tourmente ___

Au lendemain de la publication de comptes non certifiés et après deux semaines de suspension du cours, l'action Solutions 30 plongeait de 68,59% à 3,26 euros, et la cotation ne cessait d'être interrompue en raison de la ruée des vendeurs.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les prix du pétrole se reprenaient lundi après avoir perdu aux alentours de 3% la semaine précédente, les investisseurs restant attentifs aux pauses et aux avancées des négociations sur le nucléaire iranien.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 1,84% à 67,66 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet montait de 1,75% à 64,69 dollars.

L'euro progressait de 0,16% face au billet vert, à 1,2220 euro.

Le bitcoin remontait de 3,5% à 36.484 dollars après s'être à nouveau approché dimanche du seuil des 30.000 dollars, qu'il n'a pas franchi depuis janvier.

afp/rp