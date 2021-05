Les marchés européens en service minimum, Londres et New York fermés

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes continuaient d'évoluer dans des directions divergentes et sans grande conviction lundi à mi-séance, le marché étant rendu atone par la fermeture des places de Londres et de New York en raison d'un jour férié.

Vers 12H20 GMT, Paris oscillait autour de l'équilibre (-0,08%), Francfort cédait 0,32% tandis que Milan prenait 0,34%. A Zurich, le SMI cédait 0,28%.

La Bourse de Londres est fermée ce lundi en raison du Spring Bank Holiday, tout comme la Bourse de New York, qui célèbre le Memorial Day. Vendredi, Wall Street avait fini en légère hausse.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé en berne (-0,99%) sur fond de prises de bénéfices. La Bourse de Hong Kong a reculé (-0,2%) tandis que celle de Shanghai a progressé (+0,4%).

"Les marchés restent bien orientés même si, plus nous avancerons dans la reprise de l'économie mondiale, plus des hésitations devraient apparaître, d'autant plus si les risques d'une résurgence d'une inflation plus élevée, notamment aux Etats-Unis, poussent à un changement plus rapide des politiques monétaires aujourd'hui en place", souligne Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

En Allemagne, la hausse des prix à la consommation a encore accéléré en mai, à 2,5% sur un an, tirée par l'envolée persistante des tarifs de l'énergie, selon des chiffres provisoires publiés par l'Office fédéral des statistiques (Destatis).

L'OCDE a par ailleurs relevé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 (à 5,8%) et 2022 (à 4,4%), tout en mettant en garde contre une rechute de l'économie en raison de la persistance de "vents contraires".

"La poussée d'inflation observée aujourd'hui aux États-Unis et à un moindre degré en Europe est très probablement transitoire et non durable, et donc elle ne devrait pas faire apparaître de hausse visible des taux d'intérêt", juge pour sa part Patrick Artus, l'économiste en chef de Natixis.

Une vue alimentée également "par les déclarations répétées des banquiers centraux américains", abonde M. Horvitz, et à laquelle les investisseurs semblent s'être ralliés, à en juger par le reflux des taux d'emprunt qui a suivi vendredi la publication de chiffres d'inflation américains pourtant ressortis en forte hausse.

Ce lundi, les taux d'emprunt européens s'affichaient en très légère hausse.

Pour ce qui est du reste des indicateurs, la croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro aux entreprises a poursuivi son ralentissement en avril, tandis qu'elle a de nouveau accéléré côté ménages, selon la Banque centrale européenne.

Deutsche Bank épinglée par la Fed ___

Plusieurs médias affirment que la Réserve fédérale américaine a reproché ces dernières semaines à la première banque allemande, reléguée en queue du Dax (-1,41% à 12,17 euros), de ne pas avoir remédié suffisamment aux lacunes persistantes dans ses contrôles anti-blanchiment. La banque n'a pas voulu commenter.

Adidas et le FC Chelsea crient victoire ___

Le groupe semblait profiter (+0,38% à 300,50 euros) de la victoire de Chelsea en Ligue des champions samedi, habillé par la marque aux trois bandes.

Les matières premières bien orientées ___

A Paris, les titres liés aux matières premières avaient le vent en poupe, à l'instar d'Eramet (+2,20% à 60,50 euros), CGG (+1,63% à 0,88 euro), ArcelorMittal (+1,59% à 26,92 euros) ou encore Aperam (+1,50% à 45,90 euros).

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du brut commençaient la semaine en hausse, les investisseurs s'attendant à ce que les membres de l'Opep+ maintiennent inchangée leur politique de hausse progressive de la production d'or noir à l'issue de leur sommet prévu mardi.

Vers 12H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 69,61 dollars à Londres, en hausse de 1,30% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour livraison en juillet gagnait 1,37% à 67,23 dollars.

L'euro se stabilisait (+0,04%) face au billet vert, à 1,2200 dollar.

Le bitcoin prenait 3,20% à 37.194 dollars.

afp/rp