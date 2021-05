Les marchés européens marquent une pause, Londres et New York fermés

Actualise avec fermeture des Bourses européennes

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en baisse, sur fond de prises de bénéfices en cette fin de mois de mai. La journée a cruellement manqué d'animation en raison de la fermeture des places de Londres et de New York et de l'absence de catalyseur.

Les places européennes ont finalement clôturé dans le rouge, lestées par des prises de bénéfices avec l'arrivée au terme des échéances du mois de mai. Francfort a cédé 0,64%, Paris 0,57%, tandis que Milan a fini stable. A Zurich, le SMI a abandonné 0,55%.

La Bourse de Londres est restée fermée ce lundi en raison du Spring Bank Holiday, tout comme la Bourse de New York, qui célèbre le Memorial Day. Vendredi, Wall Street avait fini en légère hausse.

En Asie, Tokyo et Hong Kong ont clôturé en berne, tandis que Shanghai a progressé.

"Les marchés marquent une pause, à des niveaux très hauts", constate Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo Securities.

Mardi, premier jour du mois de juin, verra le retour des investisseurs anglo-saxons, qui pourraient apporter un peu plus d'animation sur les marchés, mais Mikaël Jacoby "n'attend pas grand-chose de cette semaine", dont l'agenda est peu rempli.

Sur le plan des indicateurs, "l'inflation allemande se maintient à un niveau assez élevé", relève l'analyste.

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a, en effet, encore accéléré en mai, à 2,5% sur un an, tirée par l'envolée persistante des tarifs de l'énergie, selon des chiffres provisoires publiés par l'Office fédéral des statistiques (Destatis).

L'OCDE a par ailleurs relevé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 (à 5,8%) et 2022 (à 4,4%), tout en mettant en garde contre une rechute de l'économie en raison de la persistance de "vents contraires".

Ce lundi, les taux d'emprunt européens sont restés égaux à ceux de vendredi, stabilisés par la croyance des investisseurs que l'inflation observée actuellement ne sera que transitoire.

Autre indicateur, le Produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a reculé de 7,3% au cours de l'année budgétaire 2020/2021, plongeant le pays dans sa première récession depuis l'indépendance.

Generali rachète un assureur ___

Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali (-0,18% à 16,82 euros), a annoncé avoir lancé une offre publique d'achat (OPA) sur la totalité des actions de Cattolica Assicurazioni (+15,11% à 6,97 euros).

Deutsche Bank épinglée par la Fed ___

Plusieurs médias affirment que la Réserve fédérale américaine a reproché ces dernières semaines à la première banque allemande, qui a perdu 1,26% à 12,19 euros, de ne pas avoir remédié suffisamment aux lacunes persistantes dans ses contrôles anti-blanchiment. La banque n'a pas voulu commenter.

Nestlé déstabilisé ___

Le groupe suisse Nestlé (-0,38% à 110,70 francs suisses suisses) a affirmé être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires, après la publication d'un article du Financial Times rapportant que la majorité de ses produits n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé.

Les minières bien orientées ___

A Paris, les valeurs minières ont été recherchées, à l'instar de CGG (+1,63% à 0,88 euro), ArcelorMittal (+1,59% à 26,92 euros) ou encore Aperam (+1,50% à 45,90 euros).

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du brut commençaient la semaine en hausse, les investisseurs s'attendant à ce que les membres de l'Opep+ maintiennent inchangée leur politique de hausse progressive de la production d'or noir à l'issue de leur sommet prévu mardi.

Le ministre iranien du Pétrole a déclaré lundi que son pays doit faire d'un quasi-triplement de sa production actuelle de brut sa "priorité" afin de renforcer sa "puissance".

Vers 16H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 69,27 dollars à Londres, en hausse de 0,80% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour livraison en juillet gagnait 0,93% à 66,94 dollars.

L'euro s'appréciait de 0,26% face au billet vert, à 1,2226 dollar.

Le bitcoin prenait 2,92% à 37.130 dollars.

afp/rp