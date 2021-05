Les marchés mondiaux sous la pression de l'inflation

Paris (awp/afp) - L'accélération de l'inflation aux Etats-Unis faisait grandement pression jeudi sur les marchés boursiers qui s'interrogeaient sur le degré de crédibilité du discours rassurant de la banque centrale américaine.

L'Europe, qui avait pourtant bien résisté la veille à la publication d'une hausse plus forte qu'attendue des prix à la consommation américaine pour avril, partageait les craintes des autres marchés de voir la Réserve fédérale (Fed) resserrer sa politique monétaire plus vite que prévu.

Ainsi vers 09H00 GMT, Francfort s'enfonçait de 2,10%, Paris de 1,40%, Londres de 2,52% et Milan de 2,11%, en ce jour férié de l'Ascension où les annonces se raréfiaient. A Zurich, la Bourse était fermée.

Plus tôt, l'Asie a plongé à Tokyo où l'indice vedette Nikkei a lâché 2,49%, tombant à son plus bas niveau depuis début janvier, mais aussi à Hong Kong (-1,8%) et à Shanghai (-1%).

Après une déroute à Wall Street mercredi, les contrats à terme signalaient pour l'instant un nouveau repli avant l'ouverture, après trois séances négatives.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans, dont la hausse s'est amplifiée mercredi après les chiffres d'inflation très supérieurs aux attentes, redescendait à 1,69%.

Les investisseurs ne sont pas tous convaincus par le discours rassurant de la Fed, certains craignant que la poursuite de la hausse de l'inflation ne devienne incontrôlable si la Fed réagit trop tard.

"Le discours insistant de la Fed selon lequel l'inflation est seulement transitoire a bien une audience mais si les chiffres ne se calment pas dans les prochains mois, le défi porté à sa crédibilité pourrait tout court-circuiter", estime Tai Hui chez JP Morgan Asset Management.

"Les marchés se demandent si la Fed va être crédible dans l'avenir alors que pour le moment elle ne prend aucune mesure pour réduire l'afflux de liquidités sur les marchés, bien campée sur sa position d'une inflation temporaire qui ne tiendra pas dans le temps", abonde une note de Saxo Banque.

"Certains officiels de la Fed ne sont pas contre revoir leurs positions ce qui signifierait pour les marchés une hausse des taux ainsi qu'une réduction des rachats d'actifs", ajoute Saxo Banque pour expliquer ce "vent de panique".

Dans ce contexte de peur d'une inflation éventuellement galopante, les investisseurs surveilleront en début d'après-midi des prix à la production (PPI) pour avril aux Etats-Unis.

L'indice PPI, qui mesure le coût des marchandises sorties d'usine, est attendu "en hausse de 5,8% pour avril, ce qui pourrait être un indicateur clé d'une nouvelle hausse des prix à la consommation en mai", prévient Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

En revanche, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage également à l'agenda, devraient enregistrer, selon lui, une "réduction modeste", après le choc de chiffres de l'emploi décevants la semaine dernière.

Burberry visé par des prises de bénéfices ___

Vers 08H45 GMT, le groupe de luxe Burberry chutait de 7,6% à 1.944 pence. Il a pourtant dévoilé un bond de ses bénéfices pour l'exercice 2020-2021 et un fort rebond des ventes début 2021 grâce à l'Asie. Les investisseurs étaient tentés toutefois de prendre leurs profits sur la valeur qui avait fortement grimpé depuis l'année dernière.

Tout comme Adidas ou BMW ___

Après les bons résultats de la semaine, de nombreuses prises de bénéfices avaient cours à Francfort, notamment chez Adidas (-2,79% à 278,55 eu) ou BMW (-5,24% à 80,05 euros).

ArcelorMittal en queue du CAC 40 ___

Les minières et les pétrolières voyaient leurs gains des dernières séances se volatiliser. Le titre ArcelorMittal perdait 4,02% à 26,02 euros et Total 2,80% à 38,20 euros.

Le pétrole rechute, le bitcoin s'enfonce sous le coup de Tesla ___

Les cours du brut repartaient à la baisse jeudi après leur fort mouvement haussier de la veille. Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait 1,99% à 67,94 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin cédait 2,13% à 64,66 dollars.

L'euro était stable (-0,05%) face au billet vert, à 1,2066 dollar.

Le bitcoin régressait de 7,18% à 50.572 dollars après avoir perdu environ 16% plus tôt dans la matinée. Le patron de Tesla, Elon Musk a annoncé que son entreprise de véhicules électriques, n'acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement, par souci de préservation de l'environnement, les mines de bitcoins consommant beaucoup d'électricité.

