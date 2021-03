Les nuages se dégagent pour l'économie suisse

Zurich (awp) - Les analystes financiers se montrent très optimistes pour l'évolution de l'économie suisse au cours des prochains mois, grâce notamment au paquet de relance économique aux Etats-Unis. Le marché du travail devrait évoluer positivement et le franc se déprécier, indique mercredi un sondage publié par Credit Suisse et CFA Society Switzerland.

Le baromètre mensuel compilé par ces deux établissements s'est établi à 66,7 points pour mars, une nette avancée vis-à-vis des 55,5 points atteints le mois dernier, et il est supérieur à la valeur d'octobre 2009. Cela représente un chiffre record, précise le communiqué.

Les analystes interrogés anticipent un redressement historique de la conjoncture en Suisse et des Etats-Unis, les perspectives s'avèrent également meilleures grâce au paquet de relance économique. En revanche, la Chine devrait connaître un ralentissement.

En Suisse, les spécialistes relèvent que la situation économique est actuellement encore fragile en raison de la pandémie de coronavirus, mais l'environnement devrait s'améliorer à partir du printemps, notamment pour les exportations, qui sont attendues à niveau record.

Par ailleurs, moins de la moitié des participants au sondage ne prévoit une détérioration du taux de chômage.

Le redressement de la conjoncture mondiale devrait également avoir un impact positif sur le franc, qui ne devrait plus être autant sollicité qu'en temps de crise. Les analystes s'attendent ainsi pour la première fois depuis mars 2019, qui marque le début du conflit commercial sino-américain, à une dépréciation de la monnaie helvétique.

Le sondage souligne également qu'une hausse de l'inflation est anticipée pour les six prochains mois, en partie à cause d'un effet de base. Les taux d'intérêt à long terme devraient également gagner du terrain en Suisse, dans la zone euro et aux Etats-Unis.

Après la débâcle des Bourses il y a un an, 70% des analystes interrogés pensent que les cours continueront à progresser les six prochains mois surtout dans la zone euro et aux USA, et un peu moins au niveau de l'indice vedette de la Bourse suisse, le SMI.

lk/vj/fr