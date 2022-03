Marchés: le pétrole chute, mais l'inflation inquiète toujours

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluaient en baisse jeudi, la chute des prix du pétrole n'effaçant pas les craintes sur l'accélération de l'inflation en Europe et aux États-Unis.

En Europe, Paris reculait de 0,51%, Francfort 0,22%, Londres 0,24% et Milan 0,11% vers 13h. Le SMI grappillait 0,09% (à 13h27). Les marchés européens se dirigent vers leur premier trimestre en baisse depuis l'arrivée du Covid-19, début 2020.

Wall Street était un peu mieux orienté: le contrat à terme du Dow Jones était stable, et celui du Nasdaq montait de 0,35%, après une nette baisse de l'indice technologique mercredi.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu 1,06% et celle de Shanghai 0,44%. L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en mars pour la première fois depuis cinq mois, pénalisée par les confinements instaurés pour lutter contre la hausse des contaminations au Covid-19.

La Bourse de Tokyo s'est repliée de 0,73%.

Les prix du pétrole tombaient jeudi, précipités par des informations selon lesquelles les États-Unis envisagent de puiser un million de barils par jour dans leurs réserves stratégiques, le jour où les pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires (Opep+) se réunissent à Vienne.

Le baril de WTI pour livraison en mai perdait ainsi 6,35% à 100,97 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord à même échéance se repliait de 5,87% à 106,79 dollars vers 10H50 GMT. Le mouvement entraînait les pétrolières comme TotalEnergies (-1,46%), Eni (-0,63%) ou BP (-2,04%). Aux États-Unis, Exxon (-2,12%) et Occidental Petroleum (-2,78%) étaient attendus en baisse à Wall Street également.

La hausse du prix des matières premières fait pression sur l'inflation dans les pays occidentaux. En France, elle a atteint 4,5% sur un an en mars (5,1% sur l'indice harmonisé européen), au plus haut depuis 1985. En Italie, le bond est de 6,7%, au plus haut depuis 1991.

Mais la Banque centrale européenne assure toujours que l'inflation en zone euro devrait se stabiliser autour de 2% à moyen terme, selon son économiste en chef Philip Lane, qui donnait une conférence jeudi à Paris.

Aux États-Unis, l'indice PCE sur l'inflation est attendu à 12H30 GMT.

Par ailleurs, les marchés restent ballottés entre "les espoirs d'une désescalade en Ukraine" et les "commentaires plus pessimistes des deux camps", estiment les analystes de la Deustche Bank.

Les ministres des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kouleba, pourraient se rencontrer "d'ici une ou deux semaines", a assuré jeudi leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi ne pas croire à la promesse faite la veille par Moscou de "réduire radicalement" son activité militaire en direction de Kiev .

H&M BRADÉ

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes & Mauritz (H&M) a annoncé jeudi des résultats nettement inférieurs aux attentes pour son premier trimestre décalé (décembre-février), grevés par la crise mondiale de l'approvisionnement et la nouvelle vague hivernale de Covid-19. Il dévissait de 10% et entraînait d'autres noms du secteur comme Inditex (-2,81%), maison-mère de Zara à Madrid, et Next (-3,12%) à Londres.

Du côté des devises

L'euro cédait du terrain (+0,57%) à 1,1096 euros le billet vert autour de 11H00 GMT.

Le bitcoin était stable 47'265 dollars.

afp/fr