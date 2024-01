Zurich (awp) - Mikron a amélioré sa performance à tous les niveaux l'an dernier. A la faveur de revenus et de commandes en hausse au regard de 2022, le fabricant biennois de machines-outils et de solutions d'automation anticipe une marge opérationnelle ajustée de la cession d'un immeuble à Nidau d'environ 9%, contre 8,3% douze mois auparavant.

Le chiffre d'affaires net s'est inscrit à 370,2 millions de francs suisses, soit un bond de 19,7% sur un an, indique mercredi l'entreprise établie à Bienne et dont les deux sites helvétiques sont basés à Boudry, dans le canton de Neuchâtel et à Agno, dans celui du Tessin. Les deux segments d'activité du groupe, à savoir les solutions d'automation et les machines-outils, ont contribué à la croissance, le premier dégageant des revenus de 231,2 millions de francs suisses, en hausse de 25,8%, et la seconde à hauteur de 139,1 millions (+10,7%).

Les entrées de commandes ont quant à elles progressé de manière nettement plus mesurée, soit de 1% à 408 millions de francs suisses. La faiblesse de la croissance reflète la chute de 19,5% des ordres pour les machines-outils à 136,1 millions. Ceux des installations d'automation ont en revanche grimpé à 15,5% en l'espace d'un an à 276,1 millions. A fin décembre, le carnet de commandes se montait à 304,3 millions, 12,4% de plus qu'une année auparavant.

Dans son communiqué, Mikron explique avoir bénéficié d'une solide demande de la part des industries pharmaceutiques et des technologies médicales. Les trois divisions du groupe, centrées sur l'automation (Mikron Automation), les machines-outils (Mikron Machining) et les outils (Mikron Tool) ont présenté une bonne performance, contribuant ainsi à l'évolution favorable des affaires en 2023. Mikron dévoilera ses états financiers détaillés et audités le 8 mars prochain.

Vers 10h50 à la Bourse suisse, la nominative Mikron progressait de 0,65% à 15,85 francs suisses, alors que l'indice de référence SPI prenait lui 0,25%.

vj/ck