Granges-près-Marnand (awp) - Le meunier industriel Minoteries (GMSA) a enregistré une progression de son chiffre d'affaires et de son résultat net sur les six premiers mois de l'année. Sauf événement contraire majeur et si tous les défis sont relevés, le groupe prévoit que ses revenus nets et son excédent d'exploitation (Ebit) s'inscriront en hausse sur l'ensemble de l'exercice en cours.

Les revenus semestriels se sont enrobés de 4,3% à 73,7 millions de francs suisses, malgré une baisse de 2,4% des volumes écoulés, a précisé le groupe vaudois jeudi soir. La croissance des ventes est due principalement aux segments industrie, artisans boulangers et gastronomie. L'optimisation constante des coûts a permis de dégager un excédent d'exploitation de 3,1 millions et un bénéfice net de 2,9 millions.

Le groupe relève que les acteurs visent une stabilité dans les marchés, mais le commerce continue de faire face à une pression pour diminuer à nouveau les prix des produits alimentaires, qui ont fortement augmenté ces deux dernières années, contribuant à la hausse de l'inflation. Une pression trop élevée serait néfaste pour toute la branche et impacterait la marche des affaires au deuxième semestre, avertit l'entreprise de Granges-près-Marnand.

L'entreprise cotée à la Bourse suisse entend poursuivre ses travaux sur des projets stratégiques et compte franchir plusieurs étapes importances ces prochains mois.

rp/buc