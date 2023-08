Zurich (awp) - La société de participations Nebag a bouclé les six premiers mois sur un bénéfice net de 0,3 million de francs suisses, à comparer à une perte sèche de plus de 2,1 millions un an plus tôt.

Malgré cette embellie en rythme annuel, le conseil d'administration de l'entreprise juge la performance semestrielle décevante, au vu notamment de la progression de 5,1% de l'indice phare de la place zurichoise (SMI) sur la même période, selon un communiqué diffusé vendredi.

Le retour dans les chiffres noirs a été rendu possible par les placements financiers à long terme, qui représentent un peu plus de la moitié du portefeuille (55,7% ou 41,7 millions de francs suisses) et ont dégagé un rendement de 5,5%. Les obligations en francs suisses et en euros en revanche ont affiché une performance négative de respectivement 11,6 et 20,6%.

Pour la suite des opérations, la direction de Nebag s'attend à voir se poursuivre les incertitudes au niveau économique et géopolitique et ne voit pas de catalyseur susceptible de "stimuler positivement les marchés financiers", et anticipe toujours une "évolution modérée des marchés des capitaux", sans plus de précisions.

