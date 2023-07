Zurich (awp) - L'action Nestlé avait les faveurs de la cote jeudi, après la publication de résultats semestriels solides, notamment la rentabilité opérationnelle, qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. La baisse des ventes en termes de volumes a été largement plus que compensée par les hausses de prix, avec à la clé une croissance organique de 8,7% sur un an, qui a amené la direction du groupe à affiner ses ambitions annuelles à la hausse, pour le plus grand bonheur des investisseurs.

A la mi-journée, la nominative Nestlé s'appréciait de 1,79% à 107 francs suisses tout rond, entrainant dans son sillage l'ensemble du marché SMI (+1,14%).

Saluant la "qualité et la rapidité d'exécution" de Nestlé, Jean-Philippe Bertschy estime que la copie à mi-parcours rendue par le colosse alimentaire veveysan est de nature à convaincre même les investisseurs les plus frileux. L'expert de la banque Vontobel évoque une "trajectoire prometteuse" entre le premier et le deuxième partiel, tant en termes de croissance que d'amélioration de la marge brute. La recommandation d'achat (buy) reste de mise, tout comme l'objectif de cours à 130 francs suisses.

Revenant sur la contraction de 0,6% des volumes écoulés, Pascal Boll souligne pour Stifel qu'une série de facteurs, notamment une base de comparaison favorable, devraient assurer un retour à la croissance interne réelle (RIG) en deuxième moitié d'exercice. A cela s'ajoute le potentiel d'expansion des marges, qui est de nature à soutenir le cours du titre, assure l'analyste, qui préconise lui aussi l'achat de l'action (buy), avec un objectif de cours fixé à 135 francs suisses.

Légèrement plus circonspect que ses confrères, Andreas von Arx de Baader Helvea salue ce qu'il qualifie de "bon progrès", mais par trop agrémenté d'ajustements à son goût. L'expert reconnaît toutefois que Nestlé semble sur la bonne voie pour améliorer sa rentabilité au deuxième semestre et sur l'ensemble de l'exercice, et considère qu'en période d'incertitude et de faible visibilité, Nestlé peut servir de "pierre angulaire" à un portefeuille axé sur la qualité. La recommandation "add" est confirmée, de même que l'objectif à 123 francs suisses.

buc/fr