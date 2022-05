Nouveau rebond boursier, mais trop tôt pour crier victoire

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont repris le chemin de la hausse mardi, soulagées par un début d'amélioration de la situation sanitaire en Chine et des statistiques américaines solides, mais la prudence reste de mise face à de nombreuses incertitudes.

Les indices européens ont rebondi après la tempête de la semaine dernière: Paris a pris 1,30%, Francfort a gagné 1,59% et Londres 0,72%. A Zurich, le SMI a gagné 0,50%.

Wall Street reprenait également des couleurs mardi, cherchant à interrompre une séquence de six semaines de pertes pour le S&P 500 et de sept semaines pour le Nasdaq. A la clôture des places européennes, le Dow Jones gagnait 0,75%, le Nasdaq 1,94% et le S&P 500 1,37%.

"Les données conjoncturelles américaines indiquent une évolution économique stable et robuste aux Etats-Unis ", "surtout la production industrielle", observe Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Ce qui, selon lui, "devrait dans un premier temps limiter les craintes d'un ralentissement de la conjoncture américaine".

Le rythme de la production industrielle aux États-Unis a accéléré plus qu'attendu en avril. Les ventes au détail américaines ont été également un facteur de soutien étant donné que malgré la hausse des prix, la dynamique de la consommation s'est poursuivie en avril.

Un début d'assouplissement des restrictions anti-Covid en Chine a également été salué par les investisseurs.

Face au regain d'appétit pour le risque, le dollar perdait du terrain et les investisseurs délaissaient les emprunts d'Etat.

Alors qu'en ce moment tout repose sur l'évolution géopolitique et la Chine pour leurs répercussions sur l'inflation et donc sur la politique monétaire, les experts estiment que les marchés ne sont pas encore tirés d'affaire tant que ces incertitudes demeurent.

Dans la soirée, les acteurs de marché attendent encore des prises de parole du président de la Fed Jerome Powell, d'un membre du comité monétaire de la Fed, James Bullard, et de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Regain d'intérêt pour la tech ___

Les valeurs technologiques, qui souffrent depuis plusieurs mois, retrouvaient un peu les faveurs des investisseurs.

En Europe, les livreurs Delivery Hero (+4,08%) et Just Eat Takeaway (+5,36%) ont progressé fortement.

A Wall Street, Apple (+1,46%), Amazon (+1,18%) ou encore Tesla (+3,91%) se ressaisissaient au lendemain d'une nette baisse.

Walmart abaisse ses prévisions ___

Le géant des supermarchés Walmart chutait de 10,2% à 133,11 dollars après avoir annoncé une réduction de 25% de son bénéfice et abaissé sa prévision pour le reste de l'année.

Engie et Daimler Truck les relèvent ___

La hausse du prix de l'énergie a permis à Engie (+5,33%) de revoir en hausse ses prévisions financières annuelles avec un résultat net récurrent pour 2022 situé entre 3,8 et 4,4 milliards d'euros, contre 3,1 à 3,3 milliards auparavant.

Le constructeur de poids lourds Daimler (+6,49%) a réévalué à la hausse ses prévisions, tablant sur un EBIT à "un niveau comparable à celui de l'année précédente", contre "en légère baisse" anticipé précédemment.

ContourGlobal racheté par KKR ___

L'action du groupe énergétique ContourGlobal, basé dans la capitale britannique, a grimpé de 32,89% à 257 pence après l'annonce de son rachat par le fonds américain KKR pour 1,75 milliard de livres.

Mouvement erratique sur le pétrole ___

Après avoir dépassé les 115 dollars en cours de séance, les prix du brut se repliaient : le baril de Brent valait 113,22 dollars (-0,87%) et celui du WTI valait 113,83 dollars, en recul de 0,36% vers 16H25 GMT.

Rebond de la livre et de l'euro ___

La livre britannique grimpait mardi de 1,33% face au dollar américain, à 1,2483 dollar vers 16H25 GMT, galvanisée par une nouvelle baisse du taux de chômage au Royaume-Uni.

L'euro prenait aussi 1,10% à 1,0549 dollar.

Le bitcoin montait modestement de 0,29%, redescendant sous le seuil des 30.000 dollars (29.997 dollars).

afp/rp