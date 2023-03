Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: doutes d'Actares sur la scission de Sandoz - Novartis demande à la FDA une autorisation pour produire Pluvicto SPI: - BCBE: Andreas Schafer quitte la direction avec effet immédiat - Calida 2022: marge Ebit 8,6% (cons. AWP: 7,9%) chiffre d'affaires 323,9 mio CHF (cons. AWP: 326,6 mio) Ebit 27,7 mio CHF (cons. AWP: 25,1 mio) résultat net 21,8 mio CHF (15,2 mio) dividende 1,15 CHF (cons. AWP: 1,07 CHF) croissance de l'activité en ligne de 11,9% ventes en ligne représentent 27,7% du chiffre d'affaires 2022: résultat net 26 mio CHF (31,7 mio) marge Ebit 13,1% (15,7%) Ebit 34,91 mio CHF (43,8 mio) chiffre d'affaires net 267,13 mio CHF (279,2 mio) dividende 3,30 CHF (3,30 CHF) 2022: Ebit 330,3 mio CHF (cons. AWP: 347,5 mio) résultat net 270,5 mio CHF (cons. AWP: 261,8 mio) marge Ebit 12,1% (cons. AWP: 12,6%) Ebitda 448,1 mio CHF (cons. AWP: 466,2 mio) dividende 2,50 CHF (cons. AWP: 2,49 CHF) 2022: résultat opérationnel 456 mio CHF (-405 mio; 2020: -654 mio) chiffre d'affaires 4,41 mrd CHF (2,1 mrd; 2020: 1,85 mrd) Calida vise d'ici 2026 une croissance org. de 4-6% par an - Ascom décroche un contrat en France de plus de 3 millions d'euros - Bachem remporte un contrat pluriannuel de plus de 500 millions de francs suisses -Clariant visé par une procédure du régulateur boursier - Coltene maintient son dividende au terme d'une année émaillée de difficultés Coltene propose d'élire Matthias Altendorf et Daniel Bühler au conseil - Helvetia dévoile les détails de la hausse de capital de son fonds Swiss Property - Kühne+Nagel s'étend en Afrique avec un nouveau pôle dans l'ouest du continent - SFS: l'intégration d'Hoffmann a accentué la dilution des marges en 2022 PME/ non côté sur SIX - Swiss 2022: résultat opérationnel 456 mio CHF (-405 mio; 2020: -654 mio) - Restructuration et licenciements en vue chez Comparis - Le groupe Ringier Axel Springer se sépare de Werner de Schepper - BPS a vu son bénéfice net fondre de plus d'un quart l'année dernière - Bénéfice annuel en hausse pour Bezirks-Sparkasse Dielsdorf ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: CS Funds détient une part de 9,9995% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,01% - Forbo: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Kuros: CS Funds détient une part de 6,14% - Obseva détient en propre 25,87%/8,06% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,89% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,06% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: lundi: - Aryzta: résultats S1 2022/23 - Belimo: résultats 2022 (Conf. Call 08h30/CPB 10h30) - Helvetia: résultats 2022 (CPB 09h00) - Schweiter: résultats 2022 (CPB 11h00) - Tornos: résultats 2022 (CPB 10h00) mardi: - Ascom: résultats 2022 (CPB 10h00) - Bachem: résultats 2022 (CPB 11h00) - Dormakaba: résultats S1 2022/23 (Webcast 10h00) - Dufry: résultats 2022 (CPB 12h30) - Galenica: résultats 2022 (CPB 10h30) - Huber+Suhner: résultats 2022 (CPB 10h00) - Lindt&Sprüngli: résultats 2022 (CPB 10h00) - VP Bank: résultats 2022 (CPB 10h30) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Prévisions: le taux de chômage attendu entre 2,1% et 2,3% en février Prévisions: l'inflation attendue entre 2,9% et 3,0% en février sur un an - international: France: le secteur privé a renoué avec la croissance en février Italie: le PIB recule de 0,1% au 4e trimestre Les prix alimentaires mondiaux continuent leur repli en février (FAO) Les exportations allemandes rebondissent en janvier France: la production industrielle recule de 1,9% en janvier, selon l'Insee HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La Grève du climat manifeste contre les centrales de réserve - international: Ukraine: Bakhmout "pratiquement encerclée", selon la milice Wagner DEVISES/TAUX (12h56) - EUR/CHF: 0,9964 - USD/CHF: 0,9389 - future Conf: +42 bp à 138,28% - taux au comptant: 1,487% (précéd.: 1,482%) INDICES BOURSIERS (12h56) - SMI: -0,01% à 11'164 points - SLI: +0,20% à 1'779 points - SPI: +0,04% à 14'400 points - Dax: +1,06% à 15'491 points - FTSE: +0,20% à 7'960 points - CAC 40: +0,76% à 7'340 points meilleures performances au SMI/SLI: - Credit Suisse (+5,3%) - AMS Osram (+3,0%) - Sonova (+2,4%) - Straumann (+2,2%) - VAT (+2,1%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Zurich Insurance (-1,9%) - Kühne+Nagel (-0,7%) - Swiss Life (-0,7%) - Swatch (-0,6%) - Novartis (-0,5%) autres mouvements notables au SPI: - Obseva (+69,3%) - Highlight Event (+12,6%) - Valartis (+5,9%) - Newron (+5,6%) - Relief (+5,1%) - Bachem (+5,1%) - Calida (+4,5%) - Kinarus (-9,0%) - Aevis (-3,3%) - Meyer Burger (-3,0%) - Addex (-2,4%) - SoftwareONE (-2,3%) - Meier Tobler (-2,3%) - Kudelski (-2,1%)

awp-robot/sw/