Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la fête en attendant la Fed - SMI avant-Bourse: +1,23% à 11'825,38 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,82% à 33'544 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,92% à 12'949 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,64% à 25'762 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le patron d'Adecco a empoché davantage l'an dernier - Roche: Evrysdi semble efficace sur la durée aussi - Novartis interrompt investissements et marketing en Russie SPI: - APG 2021: dividende 11,00 CHF (0,00 CHF) résultat net 12,7 mio CHF (13,2 mio) chiffre d'affaires 266,1 mio CHF (261,9 mio) Ebit 15,3 mio CHF (16,3 mio) politique de dividende 2022/23 confirmée, taux de versement 100% - Burckhardt conclut un partenariat avec HRS - BVZ 2021: bénéfice net 3,72 mio CHF (-9,44 mio) Ebitda 29,3 mio CHF (16,3 mio) produit d'exploitation 143,0 mio CHF (128,0 mio) dividende 3,00 CHF/action (2020: aucun) 2022: confiant après un bon départ - Cembra: changements au conseil d'administration - Fundamenta Real Estate 2021: produit net des loyers 37,2 mio CHF (33,5 mio) résultat net 28,9 mio CHF (26,7 mio) dividende 0,55 CHF (0,55 CHF) Ebit 40,0 mio CHF (37,4 mio) 2022: poursuite du développement du portefeuille - Kuros 2021: chiffre d'affaires 8,3 mio CHF (4,04 mio) liquidités 30,7 mio CHF (S1: 29,4 mio; fin 2020: 29,8 mio) résultat net -7,5 mio CHF (-11,5 mio) 2022: flux de liquidités positif attendu en fin d'année - Molecular Partners 2021: résultat net -63,8 mio CHF (cons. AWP: -57,9 mio) chiffre d'affaires 9,8 mio CHF (cons. AWP: 15,8 mio) comparaison avec lesprévisions (tableau) (SUPPRIMER?) 291,3 millions de francs suisses de liquidités fin février les liquidités devraient suffire jusqu'en 2025 2022: dépenses 75-85 millions de francs suisses prévu - Von Roll 2021: chiffre d'affaires 218,5 mio CHF (212,2 mio) Ebit 21,8 mio CHF (-16,6 mio) résultat net 30,8 mio CHF (-24,2 mio) pas de risques immédiats en raison de la guerre en Ukraine 2022: carnet de commandes à haut niveau situation en matière d'approvisionnement toujours tendue PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bonyf fera son entrée jeudi à la Bourse de Paris ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 3,1% - Meyer Burger: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 4,7711% - Partners Group: Allianz détient une part de 3,006% - Sensirion: Blackrock détient une part de 3,09% - Vifor: Norges Bank détient une part de 3,38% - Zur Rose: Bank of America Corporation réduit sa part sous 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BVZ: CP Résultat 2021 - Dätwyler: Assemblée générale DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: bond supérieur aux attentes des importations en février Japon: repli de 0,8% de la production industrielle en janvier (chiffre révisé) HORS DIVIDENDE 17.03: - Roche Holding AG (9,30 CHF) 18.03: - Dätwyler Holding AG (4,20 CHF) DIVERS - CH: Les taux hypothécaires grimpent encore - international: Ukraine: l'offensive russe s'intensifie, trois Premiers ministres à Kiev Ukraine: reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou Sanctions: la Russie face à une première échéance de paiement Le plus haut tribunal de l'ONU se prononce sur l'invasion russe en Ukraine Le jour J est arrivé pour la Fed, qui va relever ses taux face à l'inflation DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0312 - USD/CHF: 0,9402 - future Conf: +12 pb à 156,32% (mardi) - taux au comptant: 0,38% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,03% à 11'682 points - SLI (mardi): -0,08% à 1838 points - SPI (mardi): -0,06% à 14'811 points - Dax (mardi): -0,08% à 13'917 points - CAC 40 (mardi): -0,23% à 6355 points

