Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tentative de rebond, les prix de l'énergie inquiètent - SMI avant-Bourse: +0,22% à 10'920,64 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,57% à 32'099 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,02% à 12'018 points - Nikkei 225 (mardi): +1,12% à 28'190 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: émission plafonnée à 170 millions prévue pour un fonds - Kühne+Nagel: Sarah Kreienbühl nommée à la direction générale - Partners Group S1: commission de gestion 809 mio CHF (cons. AWP: 765 mio) produit d'exploitation 881 mio CHF (cons. AWP: 847 mio) comm. performance 72 mio CHF (cons. AWP: 80 mio) résultat net 464 mio CHF (cons. AWP: 450 mio) Ebit 570 mio CHF (cons. AWP: 521 mio) 2022: table sur apports de capitaux de 22 à 26 mrd USD SPI: - Castle Private Equity achève le premier semestre dans le rouge - Epic Suisse S1: produit total 30,7 mio CHF (28,3 mio) bénéfice 38,7 mio CHF (18,3 mio) Suisse 2022: table sur recettes de loyers de 60 mio CHF - Medmix: va accroître sa production en Espagne après de nouvelles commandes prévoit d'acquérir le secteur plastique d'Universal - Peach Property S1: revenus locatifs 59,2 mio CHF (cons. AWP: 57,8 mio) bénéfice après impôts de 47,0 mio CHF 2022: table sur revenus nets des loyers de 113-118 mio CHF confirme ses perspectives 2022 - Pierer Mobility S1: résultat net 68,2 mio EUR (78,3 mio) Ebit 92,8 mio EUR (102,6 mio) marge Ebit 8% (9,5%) chiffre d'affaires 1154,1 mio EUR (1078,0 mio) la demande n'a pas pu être entièrement satisfaite prévisions relevées: croissance de 10-15% pour 2022 manque de pièces détachées conduit à reports de livraison crée une coentreprise à Taïwan relève ses prévisions de recettes pour 2022 - Swiss Prime Anlagestiftung rachète 33 bâtiments pour 231 mio CHF - Talenthouse a finalisé son augmentation de capital - TX Group S1: chiffre d'affaires 445,7 mio CHF (453,3 mio) résultat net 1 mio CHF (21,2 mio) Ebit ajusté 28,7 mio CHF (48,2 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Solides résultats semestriels pour un fonds de Safra Sarasin - Repower S1: résultat 33 mio CHF (42 mio) prestation totale 2200 mio CHF (1293 mio) - Syngenta Group S1: ventes 18,1 mrd USD (+25%), Ebitda 3,8 mrd (+32%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,04% - Burkhalter: Grogg Peter détient une part de 10,79% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,02% - Kinarus détient en propre 134,06% - Perrot Duval: Cornelius Alois Bruhin détient une part de 3,16% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,98% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,57% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: comptes d'état 2021 - KOF: baromètre conjoncturel août - Swissbanking: CP baromètre des banques 2022, Zurich - Givaudan: CP S1, Zurich - Swissmem: CP situation actuelle de l'industrie MEM, Zurich - Epic: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: PIB 2021 +4,2% (estimation Seco +3,8%) - international: - OFS: PIB 2021 +4,2% (estimation Seco +3,8%) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - HBM (9,70 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h25) - EUR/CHF: 0,9673 - USD/CHF: 0,9672 - future Conf: -50 pb à 149,85% (lundi) - taux au comptant: 0,927% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,42% à 10'897 points - SLI (lundi): -0,45% à 1'666 points - SPI (lundi): -0,38% à 14'056 points - Dax (lundi): -0,61% à 12'893 points - CAC 40 (lundi): -2,50% à 6'222 points

