Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un nouvel accès de prudence, dans le sillage de l'effondrement de l'activité manufacturière en Chine et de créations d'emplois décevantes aux Etats-Unis au mois d'août - SMI avant-Bourse: -0,67% à 10'781,92 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,88% à 31'510 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,56% à 11'816 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,52% à 27'663 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Jay Bradner quitte la direction générale nomme Fiona Marshall cheffe de la recherche biomédicale SPI: - Fusion Dufry-Autogrill: feu vert pour un capital-actions additionnel - Achiko a publié son rapport annuel 2021 dans le délai accordé par SIX - DKSH en charge de la logistique pour le vaccin de Sinovac à Hongkong - Jungfraubahn S1: revenus des transports 62,85 mio CHF (34,8 mio) résultat net 15,3 mio CHF (-9,8 mio) Ebitda 38,3 mio CHF (10,5 mio) produit d'exploitation 98,1 mio CHF (57,7 mio) 2022 reste une année de transition, embellie espérée - United Cloud adopte la solution anti-piratage de Nagra - Plazza S1: résultat net hors rev. 8,58 mio CHF (8,6 mio) Ebit 19,18 mio CHF (45,8 mio) produit des loyers 13,09 mio CHF (13,0 mio) bénéfice 15,31 mio CHF (35,6 mio) - Spice Private Equity: GP Swiss revendique le succès de son offre de rachat - Zur Rose: augmentation de capital de près de 44 mio CHF finalisée lance emprunt convertible de 95 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Immofonds Suburban prévoit une augmentation de capital - Nouveau directeur financier pour la Banque Migros ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: FIL Limited détient une part de 5,02% - PEH anonce une participation propre <3%; Martin Eberhard détient 3,06% - Zur Rose: Invesco Ltd. détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet - OFS: inflation août - OFS: estimation de l'évolution des salaires nominaux - Indices PMI des directeurs d'achat août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFL: le taux hypothécaire de référence reste inchangé à 1,25% - international: Chine: l'activité manufacturière s'est effondrée en août Petit rebond pour le marché automobile français en août HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Sri Lanka: le FMI annonce un accord sur un renflouement DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9806 - USD/CHF: 0,9794 - future Conf: +30 pb à 150,67% (mercredi) - taux au comptant: 0,786% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,27% à 10'855 points - SLI (mercredi): -0,16% à 1'660 points - SPI (mercredi): -0,18% à 14'004 points - Dax (mercredi): -0,97% à 12'835 points - CAC 40 (mercredi): -1,56% à 6'125 points

awp-robot/sw/