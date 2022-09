Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, rebond attendu - SMI avant-Bourse: +0,68% à 10'735,80 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,46% à 31'656 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,26% à 11'785 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,17% à 27'615 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis chatouille la curiosité des analystes avant des congrès en dermatologie - SGS rachète l'américaine Penumbra Security rachète l'entreprise américaine Penumbra Security SPI: - CFT S1: résultat net 51,1 mio CHF (35,5 mio) résultat d'exploitation 43,9 mio CHF (43,8 mio) niveau d'activité en juillet, août supérieur de 15% par rapport à 2021 voit ses revenus s'étoffer, mais sa rentabilité s'éroder au 1er semestre - Cicor nomme un nouveau directeur des opérations - SIX Regulation: enquête à l'encontre d'IGEA à propos du rapport annuel 2021 - La Bourse suisse ouvre une enquête à l'encontre d'Igea Pharma - Cointrin apparemment épargné par la grève de Lufthansa vendredi - Sulzer s'invite dans le capital de Cellicon PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Légère hausse des volumes de négoce en août sur SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Blackrock détient une part de 3% - Komax détient en propre une participation supérieure à 3% PRESSE VENDREDI Presse: Credit Suisse sur le point de supprimer des milliers de postes à Zurich Plusieurs médias NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: baromètre de l'emploi au T2 - USS: CP revendications salariales pour 2023, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h13) - EUR/CHF: 0,9776 - USD/CHF: 0,9807 - future Conf: -71 BP auf 149,96% (jeudi) - taux au comptant: 0,85% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,76% à 10'663 points - SLI (jeudi): -2,21% à 1'623 points - SPI (jeudi): -1,87% à 13'742 points - Dax (jeudi): -1,60% à 12'630 points - CAC 40 (jeudi): -2,83% à 6'034 points

awp-robot/sw/