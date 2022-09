Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - désorientée en l'absence de New York - SMI avant-Bourse: -0,06% à 10'812,51 points (08h00) - Dow Jones (lundi): Bourse fermée - Nasdaq Comp (lundi): Bourse fermée - Nikkei 225 (mardi): +0,07% à 27'639 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse vend ses activités de trust à Butterfield et Gasser - Lonza et Touchlight collaborent dans l'ARN messager SPI: - Achiko: départ cette année du CEO Steven Goh lève 1,3 milions de francs suisses avec un convertible - BKW S1: prestation totale 2263 mio CHF (cons. AWP: 1840 mio) Ebit 330 mio CHF (cons. AWP: 245 mio) résultat net 71 mio CHF (209 mio) 2022: objectif Ebit 460 à 500 mio CHF reconduit - Dufry: objectif croissance annualisée 5 à 7% entre 2025 et 2027 2025-2027 extension annuelle 30 à 40 pb sur marge Ebitda ajustée croissance annualisée 7 à 10% pour 2023 et 2024 présente un plan de vol à l'horizon 2027 - Fundamenta S1: résultat net 10,9 mio CHF (12,0 mio) produit net des loyers 20,15 mio CHF (17,9 mio) résultat des revalorisations 2,15 mio CHF (5,3 mio) S1: taux de vacance 1,7% (fin 2021: 2,5%) 2022: objectifs confirmés - MCH: le canton de Bâle et Lupa s'engagent pour 68 mio CHF Bâle-Ville et Lupa détiennent chacun un tiers du capital vise un produit brut de 80 mio CHF pour son augmentation de capital - Spexis S1: liquidités fin juin 7,0 mio CHF (fin 2021: 14,4 mio) perte nette 10,0 mio CHF (-0,3 mio CHF) évalue options de financement et de collaboration s'estime toujours financé jusqu'en janvier prochain PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq s'engage à respecter les conditions du mécanisme de sauvegarde salue la décision, mais essaiera de ne pas demander d'aide - Axpo: la Confédération ouvre une ligne de crédit de 4 mrd CHF trésorerie de plus de 2 mrd CHF au 5 septembre Mécanisme de sauvegarde: les actionnaires interdits de dividende ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 2,99% - Inficon: KWE Beteiligungen AG détient une part de 19,5% - Komax: Metall Zug AG détient une part de 24,99999% - Obseva: Ernest Loumaye détient une part de 3,97% - Valartis: Beat Kähli détient une part de 25,00409% - Valora: Norges Bank passe sous 3%, Kite Lake Capital Management détient 3,04% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - BKW: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La Confédération active le mécanisme de sauvetage pour l'énergie Mécanisme de sauvegarde: forfait 15 à 10 mio CHF par an pour Alpiq, Axpo, BKW crédit cadre de 10 mrd CHF validé par les Chambres supplément de 4 mrd CHF au budget fédéral 2022 - international: Un an de bitcoin au Salvador : entre désillusion et espoir de rebond Guerre en Ukraine: les prix élevés des hydrocarbures profitent à la Russie Ukraine: l'AIEA se prononce sur la centrale de Zaporijjia Japon: l'élan de la consommation des ménages a perduré en juillet sur un an DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9754 - USD/CHF: 0,9801 - future Conf: -55 pb à 149,64% (lundi) - taux au comptant: 0,851% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,66% à 10'820 points - SLI (lundi): -1,14% à 1649 points - SPI (lundi): -0,81% à 13'904 points - Dax (lundi): -2,22% à 12'761 points - CAC 40 (lundi): +0,98% à 6093 points

awp