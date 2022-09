Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite de la hausse après la solide progression de Wall Street vendredi - SMI avant-Bourse: +0,36% à 10'938,96 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,19% à 32'152 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,11% à 12'112 points - Nikkei 225 (lundi): +1,04% à 28'509 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le président d'ABB en faveur d'une prolongation de l'utilisation du nucléaire - Lonza: Daniel Palmacci nommé directeur division Cell & Gene Division - Pizzas Buitoni: Nestlé France défend le processus de nettoyage dans son usine - Novartis: Sandoz veut fermer une usine aux Etats-Unis succès relatif d'un programme clinique contre un cancer du foie investit 100 millions de francs suisses sur son campus à Bâle - Roche: marquage CE pour le test in-vitro Ventana PD-L1 - Le changement climatique met l'assurance à rude épreuve - Des générateurs pour aider Swisscom à faire face à des coupures SPI: - Le président de BKW voit mal le tournant énergétique - Leclanché: SEFAM détiendra la majorité au sein du conseil d'administration annonce des changements au sein du conseil d'administration - Sulzer: l'administrateur Matthias Bichsel démissionnera en 2023 - Valora: le mexicain Femsa détient plus de 84% du détaillant bâlois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Pas de bonus chez Axpo en cas d'utilisation de l'aide fédérale - La Nagra a opté pour le dépôt nucléaire du nord des Lägern Un dépôt en couches profondes pour les déchets radioactifs - Les Romands obtiennent 21 médailles d'or aux Swiss Skills ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Barclays Plc détient une part inférieure à 3% - Asmallworld: Jan Luescher détient une part inférieure à 3% - Galenica: Vontobel Fonds Services AG détient une part de 3,0048% - MCH: Lupa Investment Holdings, LP détient une part de 149,48% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,01% - Talenthouse: Erik Jonas Petter Fällström détient une part de 39,45% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,24% - Zur Rose: UBS détient une part de 23,19%, Bank of America Corp 13,043% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: USA : la Fed devra relever ses taux jusqu'au début 2023 au moins USA: les risques de récession s'éloignent, marché de l'emploi reste solide Swiss Re table sur une hausse de la demande et des prix - international: le PIB britannique rebondit de 0,2% en juillet HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9687 - USD/CHF: 0,9605 - future Conf: 139 pb à 145,81% - taux au comptant: 0,972% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,02% à 10'900 points - SLI (vendredi): +1,16% à 1'668 points - SPI (vendredi): +1,05% à 13'995 points - Dax (vendredi): +1,43% à 13'088 points - CAC 40 (vendredi): +1,74% à 6'212 points

awp-robot/sw/