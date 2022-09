Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue, après une clôture en baisse à Wall Street vendredi dernier et à l'orée d'une semaine placée sous le signe des décisions de politique monétaire de banques centrales, dont la Banque nationale suisse (BNS) jeudi. - SMI avant-Bourse: +0,31% à 10'644,06 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,45% à 30'822 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,90% à 11'448 points - Nikkei 225 (lundi): -1,11% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé accusé de "chantage à l'emploi" pour les coupes annoncées chez Buitoni - Novartis: Sandoz avec des résultats d'études positifs avec dénosumab - Roche: la Commission européenne homologue Vabysmo traitement ophtal. Vabysmo utilisé pour OMS et DMLAn SPI: - Emmi: objectifs à moyen terme confirmés Sacha Gerber (Calida) devient CFO taux de reversement du dividende 35-45% 2022: objectifs confirmés, Ebit entre 265-280 mio CHF - Calida se donne quelques mois pour trouver un nouveau CFO - Hiag rejoint l'indice SIX SPI ESG - Baloise intègre l'indice SXI Switzerland Sustainability 25 - Le conseil d'administration de Valora entièrement remplacé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - La jeune pousse Versantis passe sous pavillon français PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Alpine Select: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 21.09: - Richemont (3,25 CHF) DIVERS - CH: - international: Biden maintient le flou sur une candidature en 2024 Les réserves d'énergies fossiles contiennent 3500 milliards de tonnes de CO2 Le monde dit adieu à Elizabeth II, une page d'histoire se tourne Face à une pénurie d'énergie, la Chine mise sur le charbon Chine: levée du confinement d'une grande ville du Sud-Ouest La côte ouest du Japon reste en alerte au passage du typhon Nanmadol DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9660 - USD/CHF: 0,9683 - future Conf: -21 pb à 145,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,073% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,27% à 10'611 points - SLI (vendredi): -1,47% à 1'612 points - SPI (vendredi): -1,20% à 13'583 points - Dax (vendredi): -1,66% à 12'741 points - CAC 40 (vendredi): -2,33% à 6'077 points

