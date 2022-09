Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue à l'aube d'une décision de politique monétaire aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,21% à 10'454,84 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,01% à 30'706 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,95% à 11'425 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,23% à 27'348 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Galenica cède Careproduct à SAB Management Holding, prix tenu confidentiel - Julius Bär rachète des parts de GROW Investment Group - Nestlé/Buitoni: des familles réclament 250 millions d'euros - Novartis: conteste une décision US sur la protection du Gilenya recul des ventes de 0,3 mrd USD attendu avec vente des génériques 2022: confirme objectifs annuels peut commercialiser la thérapie génique Luxturna au Canada - UBS reporte l'augmentation de capital d'un de ses fonds immobiliers SPI: - Basilea: boucle l'emprunt d'Athyrium d'un montant de 75 millions - Interroll CEO: on navigue à vue à cause de la volatilité du marché - Pierer: KTM rachète activités MV Agusta en Amérique du Nord - Spice: GP Swiss détient 97,40% du capital-actions après l'offre de reprise - Stadler livre 12 voitures KISS et 3 rames Flier à DB Regio signe une déclaration d'intention pour 4 trains à hydrogène aux USA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La facture d'électricité de l'EPFL va passer de 10 à 45 millions - Fondation de placement 1291: toutes les propositions acceptées ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: Blackrock détient une part de 2,59% - Comet: Blackrock détient une part de 2,95% - UBS détient en propre 10,07%/5,34% - Valora: Samson Rock Capital LLP détient une part de 5,39% - Zur Rose: Blackrock détient 4,32%, UBS 21,04%, Reade Griffith 3,22% PRESSE MERCREDI - Payot porte plainte contre un diffuseur français auprès de la Comco Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: La BCE déterminée à ne pas laisser "s'incruster" l'inflation (Lagarde) USA: la Fed va contre-attaquer avec une nouvelle hausse des taux HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Richemont (3,25 CHF) DIVERS - CH: La consommation de gaz a chuté de 20% en deux mois en Suisse La diminution du pouvoir d'achat au centre d'un débat au National - international: Kiev accuse la Russie d'avoir à nouveau bombardé sa centrale de Zaporijjia L'Allemagne va nationaliser le géant gazier Uniper Chine: le zéro Covid pénalise 75% des entreprises européennes France: la réindustrialisation fragilisée par la crise DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,9649 - future Conf: -189 pb à 142,53% (mardi) - taux au comptant: 1,172% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,32% à 10'477 points - SLI (mardi): -1,37% à 1'592 points - SPI (mardi): -1,28% à 13'411 points - Dax (mardi): -1,03% à 12'671 points - CAC 40 (mardi): -1,61% à 5'979 points

