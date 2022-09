Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un rebond technique, au lendemain d'un lundi noir - SMI avant-Bourse: +0,26% à 10'099,21 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -1,11% à 29'261 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,60% à 10'803 points - Nikkei 225 (mardi): +0,43% à 26'544 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: gros achats de titres par un membre de l'exécutif - Zurich adopte un nouveau standard comptable, sans effet sur ses opérations SPI: - Cicor: l'emprunt convertible de 40,2 mio CHF placé chez One Equity Partners exerce une option pour l'émission d'un emprunt convertible - Georg Fischer confirme ses objectifs à l'horizon 2025 table sur recettes de 4,4 à 5 mrd marge Ebit attendue entre 9-11% rendement des capitaux (ROIC) attendu entre 20-22% - Hiag confirme ses objectifs pour 2022 - Idorsia encaisse 164 millions avec la vente d'un bâtiment de recherche - Augmentation de capital MCH: prix de souscription de 4,75 CHF par nominative l'opération devrait rapporter plus de 68 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - AEW Energie prend une participation dans Azowo ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cosmo: Citadel GP LLC détient une part inférieure à 3% - CPH: Dr. Richard Kind détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,02% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Ukraine: dernier jour des votes d'annexion organisés par la Russie DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9547 - USD/CHF: 0,9895 - future Conf: -37 pb à 142,00% (lundi) - taux au comptant: 1,337% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,64% à 10'073 points - SLI (lundi): -0,54% à 1'518 points - SPI (lundi): -0,55% à 12'943 points - Dax (lundi): -0,46% à 12'228 points - CAC 40 (lundi): -2,52% à 5'769 points

