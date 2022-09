Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Attentisme, au lendemain d'un rebond technique et dans un environnement toujours tendu. - SMI avant-Bourse: +0,01% à 10'127,32 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,43% à 29'135 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,25% à 10'830 points - Nikkei 225 (mercredi): -1,92% à 26'062 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Presse: Credit Suisse: changement de cadre dans la banque d'investissement - SEC: UBS et CS paient chacun 125 millions de dollars - Neuf groupes, dont Nestlé France, visés par des ONG pour pollution plastique SPI: - Dufry décroche un contrat à l'aéroport international de Chongqing en China - Siegfried confirme objectifs 2022 et à moyen terme et Novavax prolongent leur partenariat d'ici fin 2023 - Xlife S1: recettes 372'448 CHF (S1 2021 314'612) bénéfice par action -1,48 CHF -0,74) 2022: hausse des taux peut avoir des effets sur les coûts du capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Procimmo: la VNI du fonds Real Estate Sicav s'est enrobé en 2021/22 - La Poste accueille Banque Migros dans ses filiales ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Fund Partner Solutions SA détient une part de 3,01% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,99% - Peach Property: Blackrock détient une part de 2,99% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,94% - Zur Rose: UBS Group AG détient une part de 20,31% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Indice CS-CFA septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne: le moral des consommateurs poursuit son plongeon HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Primes maladie 2023: la presse souligne l'impuissance des politiques - international: Cuba plongé dans le noir après le passage de l'ouragan Ian Fuites sur Nord Stream: l'UE promet la "réponse la plus ferme" à ce "sabotage" Guerre en Ukraine: la Berd réduit sa prévision de croissance pour 2023 DEVISES/TAUX (08h28) - EUR/CHF: 0,9516 - USD/CHF: 0,9947 - future Conf: -53 pb à 141,25% (mardi) - taux au comptant: 1,319% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,53% à 10'126 points - SLI (mardi): +0,36% à 1'523 points - SPI (mardi): +0,48% à 13'005 points - Dax (mardi): -0,72% à 12'140 points - CAC 40 (mardi): -0,51% à 5'754 points

