Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Timide tentative de rebond en vue, avant l'inflation et l'emploi sur le Vieux continent, ainsi surtout que le renchérissement aux Etats-Unis en août - SMI avant-Bourse: +0,08% à 10'135,55 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,54% à 29'226 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,84% à 10'738 points - Nikkei 225 (vendredi): -2,00% à 25'892 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: valeur de l'option d'achat est de 1,679 Mrd USD cède les parts restants dans Hitachi Energy à Hitachi pas de bénéfice ou perte significatif lié à la cession établit des provisions au T3 pour les affaires liées à Kusile provisions d'env. 325 mio US, impact attendu sur les résultats - Fraude à UBS: Stéphanie Gibaud reconnue "lanceuse d'alerte" SPI: - Airesis S1: chiffre d'affaires Le Coq Sportif 64,8 mio EUR (53,3 mio) chiffre d'affaires Movement 0,7 mio CHF (1,4 mio) chiffre d'affaires consolidé 67,7 mio CHF (59,9,2 mio) résultat net -0,3 mio CHF (-9,4 mio) H1: résultat net Le Coq Sportif -6,3 mio EUR (-6,5 Mio) - Cembra confirme ses objectifs à court et moyen terme rachète Byjuno pour 60 mio CHF - Igea attend de livrer son rapport 2021 avant de publier le 1er semestre 2022 - Kinarus interrompt une phase II dans le domaine de la Covid-19 - GP Swiss finalise la reprise de Spice Private Equity - Valora: Femsa détient selon un décompte final provisoire 96,87% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Admicasa enregistre une baisse de ses recettes au premier semestre - Geneuro a renfloué sa trésorerie au premier semestre - Deloitte Suisse étoffe ses recettes et sa direction ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,02% - Valora: Femsa détient selon un décompte final provisoire 96,87% - Valora: le mexicain Femsa détient 96,87% du détaillant bâlois PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août - KOF: baromètre conjoncturel septembre - BNS: volumes des interventions sur les marchés des devises au T2 - EPH: résultats S1 - CI Com: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: repli du chômage et hausse de la production industrielle en août Inflation, chute du yen: nouveau plan d'aide en vue au Japon Contre l'inflation, la Chine pioche à nouveau dans ses réserves de porc HORS DIVIDENDE 03.10: - Perrot Duval (4,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Ukraine: Poutine compte annexer officiellement quatre régions L'irrésistible avancée du dollar fait craindre l'implosion d'autres devises France: le manque de compétences coûte 140 milliards d'euros par an Le marché immobilier britannique secoué par les turbulences financières Royaume-Uni: la politique climatique du gouvernement sème le trouble Royaume-Uni: le portrait du roi Charles pour les futures pièces dévoilé L'impact du torchage du gaz sur le climat sous-évalué (étude) La Floride dévastée par l'ouragan Ian, qui se dirige vers le sud-est L'UE tente, dans la douleur, de réduire les factures d'énergie DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,9758 - future Conf: +100 pb à 142,69% (jeudi) - taux au comptant: 1,332% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,92% à 10'127 points - SLI (jeudi): -1,41% à 1'510 points - SPI (jeudi): -0,95% à 12'974 points - Dax (jeudi): -1,71% à 11'976 points - CAC 40 (jeudi): -1,34% à 5'677 points

awp-robot/sw/