Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue dans le rouge dans le sillage d'avertissements sur résultats aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,75% à 10'190,41 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,71% à 28'726 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,51% à 10'576 points - Nikkei 225 (lundi): +0,83% à 26'153 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: Accelleron fait ses premiers pas à la Bourse finalise l'externalisation d'Accelleron - Credit Suisse: le CEO veut une refonte en profondeur CS CEO: solides base de capital et position de liquidités la banque se trouve "à un moment critique" CS avant-Bourse: -2,7% - Logitech rachète la start-up zurichoise Airica - Nestlé n'achète plus au producteur indonésien d'huile de palme AAL - Roche: Matt Sause nommé directeur de la division Diagnostics dès janvier - Swiss Re conclut un partenariat dans la gestion de données en Indonésie SPI: - Achiko S1: Ebitda -1,8 mio USD (-4,6 mio) perspectives encourageantes pour le test rapide Covid-19 Aptamax renforcement prévu de la direction dans plusieurs focntions - Aryzta 2021/22: chiffre d'affaires 1,756 mrd EUR (cons. AWP: 1,713 mrd) Ebitda 218,8 mio EUR (cons. AWP: 210,3 mio) marge Ebitda 12,5% (cons. AWP: 12,3%) croissance organique 17,9% (cons. AWP: 15,2%) objectifs à moyen terme confirmés - marge Ebitda d'au moins 14,5% Urs Jordi reste directeur général jusqu'à fin 2024 renoue de justesse avec les bénéfices sur l'exercice 2021/2022 - CI Com S1: résultat net -0,21 mio CHF (+0,14 mio CHF) - DKSH étend sa collaboration avec PPM au Cambodge - EPH S1: recettes nettes 33,3 mio EUR (26,6 mio) résultat net -37,1 mio EUR (+9,1 mio) - Femsa obtient toutes les autorisations pour le rachat de Valora - Idorsia prévoit une demande d'homologation pour un somnifère au Japon - Kuros nomme un nouveau directeur de l'exploitation - Leclanché: feu vert des actionnaires aux mesures de restructuration - Leonteq reconnu comme administrateur d'indices par l'Union Européenne - Santhera dépose une demande d'autorisation en Europe pour le vamorolone PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 5,7% - Comet: Blackrock détient une part de 2,94% - MCH: Lupa Investment Holdings, LP détient une part de 84,44% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,13%, Swisscanto sous les 3% - Peach Property: Blackrock détient une part de 2,98% - Sonova: Capital Group détient une part inférieure à 3% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 10,44% - U-blox: Norges Bank détient une part de 3,13% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: inflation septembre - Indices PMI des directeurs d'achat septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Perrot Duval (4,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9676 - USD/CHF: 0,9850 - future Conf: +0,8 pb à 144,07% - taux au comptant: 1,163% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,39% à 10'268 points - SLI (vendredi): +1,84% à 1'538 points - SPI (vendredi): +1,48% à 13'166 points - Dax (vendredi): +1,16% à 12'114 points - CAC 40 (vendredi): -0,05% à 5'762 points

awp-robot/sw/