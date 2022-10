Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tentative de rebond, soutenue par la bonne performance de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,99% à 10'392,25 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +2,66% à 29'491 points - Nasdaq Comp (lundi): +2,27% à 10'815 points - Nikkei 225 (mardi): +2,88% à 26'970 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim finalise l'acquisition de Polymers Sealants North America - Roche: feu vert aux USA pour diagnostic d'accompagnement pour cancer du sein - Sika 2022: croissance des ventes en ML supérieure à 15%, croissance de l'Ebit cherche un acheteur pour une partie des activités de MBCC Admixture SPI: - Bobst: JBF publie le résultat provisoire de l'offre de rachat JBF détient 63,64% des voix de Bobst après l'expiration de l'offre - Cosmo et InfectoPharm signent un accord de distribution pour Winlevi - HBM Healthcare prévoit une perte de 34 millions au 1er semestre 2022/23 - Meyer Burger prévoit une augmentation de capital de jusqu'à 250 mio CHF veut renforcer ses capacités de production à 3 GW par an PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Bourse suisse a vu le négoce progresser en volumes en septembre sur un mois ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron Industries: Investor AB détient une part de 14,04% - Novavest: Caceis SA détient une part de 15,01% - U-blox: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - UBS détient en propre 10,32%/5,26% - Zur Rose: plusieurs annonces de participation PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 0,9762 - USD/CHF: 0,9904 - future Conf: +115 pb à 145,73% - taux au comptant: 1,16% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,23% à 10'291 points - SLI (lundi): +0,43% à 1'545 points - SPI (lundi): +0,15% à 13'186 points - Dax (lundi): +0,79% à 12'209 points - CAC 40 (lundi): +2,07% à 5'794 points

