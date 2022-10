Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Nouvelle tentative de rebond attendue - SMI avant-Bourse: +0,72% à 10'553,63 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,14% à 30'274 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,25% à 11'149 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,91% à 27'366 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert Wiltshire Heavy Building Materials, groupe de recyclage de matériaux en Grande-Bretagne SPI: - Comet obtient une victoire dans une affaire de propriété intellectuelle - Cosmo décroche un contrat aux USA auprès du ministère des Anciens combattants - Evolva après 9 mois: revenus de 11,3 mio CHF (+56% sur un an) - Wisekey après 9 mois: revenus de 20,5 mio USD (+69% sur un an) T3: chiffre d'affaires 7,9 mio USD (+44%) carnet de commandes dans IoT de 37 mio USD liquidités à 20 mio USD au 1er octobre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss: rendez-vous fixé pour de premières négociations salariales (SUPPRIMER?) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - Accelleron: Blackrock Investment Management détient une part de 4,37% - Comet: Blackrock détient une part de 3,07% - Idorsia: Lazard Asset Management LLC détient une part de 3% - MCH: la ZKB détient une part de 125,0339%, Lupa Investment Holdings 84,44% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,14% - Orascom DH: les héritiers de Khaled Bichara passent sous 3% - Peach Property: Blackrock détient une part de 3,02% - Santhera: JPMorgan détient une part de 84,335% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 9,54% - U-blox: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: statistiques d'hébergement août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Ignazio Cassis à la première réunion de la Communauté politique européenne - international: Après S&P, Fitch abaisse la perspective de la note du Royaume-Uni DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9914 - USD/CHF: 0,9808 - future Conf: 257 pb à 144,85% (mercredi) - taux au comptant: 1,014% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -1,07% à 10'478 points - SLI (mercredi): -1,20% à 1'579 points - SPI (mercredi): -1,04% à 13'415 points - Dax (mercredi): -1,21% à 12'517 points - CAC 40 (mercredi): +3,30% à 5'985 points

awp-robot/sw/