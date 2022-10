Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - prudence avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,25% à 10'365,01 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,15% à 29'927 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,68% à 11'073 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,67% à 27'128 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse veut racheter jusqu'à 3 milliards de dettes S&P confirme A/A-1 pour Credit Suisse SA, BBB pour Credit Suisse Group - Temenos: un fonds activiste demande d'examiner toutes les options, dont vente SPI: - Achiko se dote d'un nouveau directeur financier - Bobst: JBF détient 63,66% droits vote selon résultat intermédiaire définitif - Spice Private Equity: fin de l'enquête de SIX, pas de sanction - Zur Rose: 68,7% du total des obligations jusqu'à présent servies prolonge l'offre de rachat PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: diverses annonces de participation - Bobst: Samson Rock Capital LLP détient une part de 5,51% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,09% - Mobimo: Blackrock détient une part de 5,03% - Zur Rose: Bank of America détient une part de 9,737%, UBS Group 20,09% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - BNS: réserves de devises à fin septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - Suisse: - Seco: taux de chômage 1,9% en septembre (août 2,0%), CVS 2,1% (juillet 2,1%) - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9690 - USD/CHF: 0,9901 - future Conf: -72 pb à 144,13% (jeudi) - taux au comptant: 1,151% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,83% à 10'391 points - SLI (jeudi): -0,79% à 1'567 points - SPI (jeudi): -0,73% à 13'317 points - Dax (jeudi): -0,37% à 12'471 points - CAC 40 (jeudi): -1,71% à 5'936 points

