AMBIANCE - Rebond attendu à l'ouverture - SMI avant-Bourse: +0,21% à 10'229,50 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,12% à 29'239 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,10% à 10'426 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,02% à 26'395 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche lance tests rapides SARS-CoV-2 de dernière génération - SIX valide la décotation de Vifor, date précisée ultérieurement SPI: - Bossard T3: ventes Europe 151,3 mio CHF (cons. AWP: 149,3 mio) ventes Amérique 82,1 mio CHF (cons. AWP: 74,5 mio) ventes Asie 58,2 mio CHF (cons. AWP: 56,0 mio) T3: chiffre d'affaires 291,6 mio CHF (cons. AWP: 279,5 mio) T4: évolution positive de la demande attendue carnets de commandes pleins chez les clients - Dormakaba: les actionnaires donnent leur feu vert à toutes les propositions - EFG 9 mois: augmentation du bénéfice d'expl. et bénéfice sous-jacents T3: avoirs sous gestion 140,9 mrd CHF (S1: 155,8 mrd) flux nets d'argent frais de 2,6 mrd +2% EFG: racheté 4,6 millions d'actions objectif de 15% pour croissance bénéfice net par an et hausse du RoTE EFG objectifs: marge brute inchangée à 85 points de base RoTE 15-18% (avant >15%) ratio coût/revenu de 69% (avant 72-75%) veut réduire la base de coûts de 40 mio CHF d'ici 2024 - Leonteq réfute les allégations de blanchiment d'argent et confirme ses obj. S2: demande réduite de la clientèle compensée par le résultat PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,01% - Addex détient en propre 18,65%/83,87%; Timothy Dyer 15,1% - Implenia: Fund Partner Solutions SA détient une part inférieure à 3% - Mobimo: Blackrock détient une part de 4,99% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part de 10,49% - TX Group: le groupe familial Coninx/Ellermann détient une part de 69,105% - U-blox: Norges Bank détient une part de 3,12% - Wisekey: Moez Kassam détient une part de 37,86% PRESSE MERCREDI - Credit Suisse de nouveau dans le viseur du fisc américain Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - UBS: indice de bulle de l'immobilier 2022 - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Flughafen Zürich: statistiques septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Les prix immobiliers insensibles à la hausse des taux - international: Royaume-Uni: le PIB repart à la baisse de 0,3% en août HORS DIVIDENDE 13.10: - Dormakaba (11,50 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9679 - USD/CHF: 0,9952 - future Conf: +24 pb à 140,82% (mardi) - taux au comptant: 1,491% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,53% à 10'208 points - SLI (mardi): -1,03% à 1'525 points - SPI (mardi): -0,54% à 13'064 points - Dax (mardi): -0,43% à 12'220 points - CAC 40 (mardi): -0,58% à 5'833 points

