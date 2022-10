Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morose avant les prix à la production et à l'importation en Suisse et surtout l'inflation aux Etats-Unis, pour le mois de septembre dans les deux cas - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'180,92 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,10% à 29'211 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,09% à 10'417 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,42% à 26'286 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - VAT T3: entrées de commandes 312,2 mio CHF (cons. AWP: 311,2 mio) chiffre d'affaires 305,5 mio CHF (cons. AWP: 294,7 mio) T4: revenus nets attendus entre 285 et 315 mio CHF 2022: marge Ebitda devrait rester stable à 35%, comme en 2021 bénéfice net attendu en net hausse revenus nets attendus entre 1,14 bis 1,17 mrd CHF SPI: - DKSH: acquiert des marques de produits pour le soin des oreilles les deux marques acquises dégagent des ventes de plus de 2 mio CHF - Dottikon prépare des mesures d'économie d'énergie - Flughafen Zurich: 2,32 millions de passagers en septembre (+68% sur 1 an) passagers septembre à 80% du niveau de septembre 2019 - Obseva: Yuyuan autorisé à remettre le nolasiban sur le métier en Chine - Wisekey et l'armée suisse signent un partenariat dans le domaine spatial - Zwahlen&Mayr enregistre le départ d'un administrateur PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: Blackrock détient une part de 2,86% - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 49,99% - Gurit: Schroders plc détient une part de 5,03% - Meier Tobler détient en propre 3,013% - Relief détient en propre 8,364%/67,543% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 22,13% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: prix production-importation septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Dormakaba (11,50 CHF) DIVERS - CH: Hausse des frais administratifs, les grandes assureurs-maladie à la traîne - international: Ukraine: l'aide militaire occidentale se poursuit Google approuve le réseau social de Donald Trump sur son magasin Microsoft évite les impôts dans plusieurs pays (étude) DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9682 - USD/CHF: 0,9979 - future Conf: -26 pb à 140,47% (mercredi) - taux au comptant: 1,475% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,08% à 10'199 points - SLI (mercredi): -0,15% à 1'523 points - SPI (mercredi): -0,08% à 13'053 points - Dax (mercredi): -0,39% à 12'172 points - CAC 40 (mercredi): -0,38% à 5'818 points

awp-robot/sw/